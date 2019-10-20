Мане опасался, что у него не сложатся отношения с Клоппом

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане опасался, что у него сложатся отношения с Юргеном Клопом из-за излишней болтливости немецкого тренера.

Не сумев переменить Мане из австрийского "Ред Булл" в дортмундскую "Боруссию" в 2014 году, в 2016 Клопп все-таки заполучил Садио, купив того из "Саутгемптона" в "Ливерпуль".



Однако первая личная встреча с Клоппом произвела на игрока сборной Сенегала, впоследствии выросшего в большую звезду у Юргена, неоднозначное впечатление.



"Мне слегка показалось, что он чересчур много говорит. Я подумал: "Вау, мне будет тяжело, потому что я тихий человек".



"Клопп — действительно славный парень. Каждый любит его, и это важнее, чем все разговоры. Он весельчак, но в то же время остается серьезным".



"Обычно, когда мы разговариваем за пределами поля, мы разговариваем о личных вещах. Об образе жизни и самой жизни, и это важно для меня. Думаю, в его лице у меня есть тот, кому я могу довериться", — сообщил Мане The Times.