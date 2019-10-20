Мане опасался, что у него не сложатся отношения с Клоппом

Юрген Клопп и Садио Мане Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане опасался, что у него сложатся отношения с Юргеном Клопом из-за излишней болтливости немецкого тренера.

Не сумев переменить Мане из австрийского "Ред Булл" в дортмундскую "Боруссию" в 2014 году, в 2016 Клопп все-таки заполучил Садио, купив того из "Саутгемптона" в "Ливерпуль".

Однако первая личная встреча с Клоппом произвела на игрока сборной Сенегала, впоследствии выросшего в большую звезду у Юргена, неоднозначное впечатление.

"Мне слегка показалось, что он чересчур много говорит. Я подумал: "Вау, мне будет тяжело, потому что я тихий человек".

"Клопп — действительно славный парень. Каждый любит его, и это важнее, чем все разговоры. Он весельчак, но в то же время остается серьезным".

"Обычно, когда мы разговариваем за пределами поля, мы разговариваем о личных вещах. Об образе жизни и самой жизни, и это важно для меня. Думаю, в его лице у меня есть тот, кому я могу довериться", — сообщил Мане The Times.


Метки Клопп, Ливерпуль, Мане

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2019 15:00

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Последние комментарии:




  1. godlike 20.10.2019 15:43 # godlike
    поэтому в самом первом матче после гола он повис на нем как обезьяна?

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  2. lovrentiy 20.10.2019 15:38 # lovrentiy
    Пиздюк, Ты у Клоппа из лучших!

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  3. ganinilyha 20.10.2019 15:04 # ganinilyha
    Потому что Клопп белый?

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