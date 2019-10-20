"Юнайтед" проявил интерес к Тимо Вернеру

Острая потребность в нападающем заставила "Манчестер Юнайтед" проявить интерес к Тимо Вернеру из "РБ Лейпцига".

В восьми матчах этого сезона Премьер-Лиги "красные дьяволы" забили только девять голов. Последний и единственный раз "Юнайтед" поражал ворота соперника более раза за игру еще против "Челси" в первом туре.



Эта ситуация заставила главного тренера "дьяволов" Оле Гуннара Сульшера форсировать планы по покупке нападающего. Теперь "Юнайтед" хочет укрепить проблемную позицию в январе, не дожидаясь конца сезона.



Ранее пресса сватала на "Олд Траффорд" Марио Манджукича из "Ювентуса" и Муссу Дембеле из "Лиона", однако Daily Express в эксклюзивном материале утверждает, что в последнее время "Юнайтед" проявляет серьезный интерес к Вернеру.



В 124 сыгранных матчах за "РБ Лейпциг" Тимо забил 68 голов, подтвердив свой бомбардирский талант. Однако немецкий клуб не хочет терять 23-летнего немца посреди сезона и пойдет на сделку с "Юнайтед" только за большие деньги.



Добавим, что Вернер долгое время назывался трансферной целью "Ливерпуля", однако главный тренер Юрген Клопп никак не мог пообещать своему соотечественнику место в стартовом состав.