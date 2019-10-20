ПСЖ готов вступить в борьбу за Эриксена

ПСЖ готов попытаться перехватить из под носа у "Реала" полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.

27-летний игрок сборной Дании по-прежнему отказывается от нового контракта со "шпорами", а его действующий истекает в конце этого сезона.



Учитывая это, "Тоттенхэм" надеется расстаться с Эриксеном в январе, чтобы выручить за Кристиана хоть какие-нибудь деньги.



Но сам Эриксен предпочел бы задержаться в Северном Лондоне до конца сезона. Кристиан понимает, что сможет получить более выгодный контракт и будет обладать большим количеством предложений, являясь свободным агентом.



Если план Эриксена исполнится, то пригласить датчанина к себе будет готов и ПСЖ, утверждает Daily Mail. Как и "Реал", парижане попытаются заключить предварительный контракт с Кристианом уже в январе.