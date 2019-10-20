ПСЖ готов вступить в борьбу за Эриксена

Кристиан Эриксен ПСЖ готов попытаться перехватить из под носа у "Реала" полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.

27-летний игрок сборной Дании по-прежнему отказывается от нового контракта со "шпорами", а его действующий истекает в конце этого сезона.

Учитывая это, "Тоттенхэм" надеется расстаться с Эриксеном в январе, чтобы выручить за Кристиана хоть какие-нибудь деньги.

Но сам Эриксен предпочел бы задержаться в Северном Лондоне до конца сезона. Кристиан понимает, что сможет получить более выгодный контракт и будет обладать большим количеством предложений, являясь свободным агентом.

Если план Эриксена исполнится, то пригласить датчанина к себе будет готов и ПСЖ, утверждает Daily Mail. Как и "Реал", парижане попытаются заключить предварительный контракт с Кристианом уже в январе.


Метки ПСЖ, Тоттенхэм, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2019 13:35

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  1. mugabe 20.10.2019 13:42 # mugabe
    Как и любой северянин, Эриксен уже прошёл свой пик. Ему бы на жирный контракт в такую пешеходную лигу как РПЛ. Думаю Зенит для него самый лучший вариант - и дом недалеко, и в ЛЧ можно поиграть. Ну или обратно в Аякс.

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  2. mancunia-planet 20.10.2019 13:41 # mancunia-planet
    только не в РМ, лучше Погба

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