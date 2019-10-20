ПСЖ готов вступить в борьбу за Эриксена
ПСЖ готов попытаться перехватить из под носа у "Реала" полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.
27-летний игрок сборной Дании по-прежнему отказывается от нового контракта со "шпорами", а его действующий истекает в конце этого сезона.
Учитывая это, "Тоттенхэм" надеется расстаться с Эриксеном в январе, чтобы выручить за Кристиана хоть какие-нибудь деньги.
Но сам Эриксен предпочел бы задержаться в Северном Лондоне до конца сезона. Кристиан понимает, что сможет получить более выгодный контракт и будет обладать большим количеством предложений, являясь свободным агентом.
Если план Эриксена исполнится, то пригласить датчанина к себе будет готов и ПСЖ, утверждает Daily Mail. Как и "Реал", парижане попытаются заключить предварительный контракт с Кристианом уже в январе.
20.10.2019 13:35
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Как и любой северянин, Эриксен уже прошёл свой пик. Ему бы на жирный контракт в такую пешеходную лигу как РПЛ. Думаю Зенит для него самый лучший вариант - и дом недалеко, и в ЛЧ можно поиграть. Ну или обратно в Аякс.
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только не в РМ, лучше Погба
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