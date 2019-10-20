МЮ готов потратить на трансферы 300 млн. фунтов в 2020 году

Оле Гуннар Сульшер "Манчестер Юнайтед" выделил бюджет в 300 миллионов фунтов на два ближайших трансферных окна.

В январе и затем уже следующим летом "красные дьяволы" продолжат свою перестройку в соответствии с избранной стратегией, делая ставку на приглашение молодых талантов и игроков топ-уровня.

По информации Daily Mail, главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сможет потратить до 300 млн. фунтов к старту следующего сезона — вдвое больше, чем он потратил минувшим летом, купив Харри Магуайра, Аарона Ван-Биссаку и Даниэля Джеймса.

В числе трансферных целей клуба с "Олд Траффорд" называются нападающий "Лиона" Мусса Дембеле и плеймейкер "Лестера" Джеймс Мэддисон. Также "дьяволы" проявляют интерес к полузащитнику "Атлетико" Саулю Ньигесу.


Метки Манчестер Юнайтед, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2019 12:00

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  1. mugabe 20.10.2019 12:09 # mugabe
    капитан срульшер ведёт ржавую посудину на дно!

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  2. maxvel 20.10.2019 12:09 # maxvel
    Чисто Мэддисон, Санчо и Сауль

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  3. electric 20.10.2019 12:05 # electric
    Парочку димарий прикупят и со спокойной душой отправятся в чш.

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