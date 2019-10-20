МЮ готов потратить на трансферы 300 млн. фунтов в 2020 году

"Манчестер Юнайтед" выделил бюджет в 300 миллионов фунтов на два ближайших трансферных окна.

В январе и затем уже следующим летом "красные дьяволы" продолжат свою перестройку в соответствии с избранной стратегией, делая ставку на приглашение молодых талантов и игроков топ-уровня.



По информации Daily Mail, главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сможет потратить до 300 млн. фунтов к старту следующего сезона — вдвое больше, чем он потратил минувшим летом, купив Харри Магуайра, Аарона Ван-Биссаку и Даниэля Джеймса.



В числе трансферных целей клуба с "Олд Траффорд" называются нападающий "Лиона" Мусса Дембеле и плеймейкер "Лестера" Джеймс Мэддисон. Также "дьяволы" проявляют интерес к полузащитнику "Атлетико" Саулю Ньигесу.