МЮ готов потратить на трансферы 300 млн. фунтов в 2020 году
"Манчестер Юнайтед" выделил бюджет в 300 миллионов фунтов на два ближайших трансферных окна.
В январе и затем уже следующим летом "красные дьяволы" продолжат свою перестройку в соответствии с избранной стратегией, делая ставку на приглашение молодых талантов и игроков топ-уровня.
По информации Daily Mail, главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сможет потратить до 300 млн. фунтов к старту следующего сезона — вдвое больше, чем он потратил минувшим летом, купив Харри Магуайра, Аарона Ван-Биссаку и Даниэля Джеймса.
В числе трансферных целей клуба с "Олд Траффорд" называются нападающий "Лиона" Мусса Дембеле и плеймейкер "Лестера" Джеймс Мэддисон. Также "дьяволы" проявляют интерес к полузащитнику "Атлетико" Саулю Ньигесу.
20.10.2019 12:00
Просмотров: 238
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
капитан срульшер ведёт ржавую посудину на дно!
(ответить)
Чисто Мэддисон, Санчо и Сауль
(ответить)
Парочку димарий прикупят и со спокойной душой отправятся в чш.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий