Бин Салман готов сделать третье предложение о покупке "Юнайтед"
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман готов предпринять третью попытку приобрести "Манчестер Юнайтед" у семейства Глэйзеров.
Ранее американское семейство, владеющее клубом с "Олд Траффорд" с 2005 года, отклонило уже два предложения бин Салмана, который был готов расстаться с суммой в 3 миллиарда фунтов.
Оба раза Глэйзеры отвечали, что "Юнайтед" не продается — ни за какие деньги. Однако теперь у бин Салмана появился повод считать, что обстоятельства изменились.
Ранее на текущей неделе стало известно, что Кевин Глэйзер, один из детей покойного Аврама Глэйзера, принял решение ковертировать свою 13-процентную долю в торгуемые на фондовой бирже акции.
По слухам, и другие Глэйзеры уже не так уверены, что готовы продолжать держать акции футбольного клуба, чей бренд по-прежнему очень высоко ценится, несмотря на затяжной упадок в спортивном отношении.
В данный момент фондовый рынок оценивает "красных дьяволов" в 2.64 млрд. долларов (чуть более 2 млрд. фунтов), однако бин Салману нужно будет предложить как минимум в полтора раза больше, чтобы заинтересовать Глэйзеров, утверждает Daily Mirror.
20.10.2019 11:00
Просмотров: 1464
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Последние комментарии:
Что за хyйло там справа на фото, не подскажете?
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однако бин Салману нужно будет предложить как минимум в полтора раза больше, чтобы заинтересовать Глэйзеров, утверждает Daily Mirror.
Источник: http://fapl.ru/posts/74143/?c=1
ясно.
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Жиды те-же, только в халатах. Но они азартнее, будут тратить ещё больше.
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Начнется тяжба - чей мешок увесистее. Думаю шити не потянет, сдуется.
Кроенке vs Абрамка - то один перетянет, то другой.
Куры - на свое законное место в середину таблицы)
колбаснуль - так и будет наяривать на возможное (вот-вот оно уже рядом) чемпионство.
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Шейхи правят миром.
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Лучше б нам помог, киргизию чем сатанам
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