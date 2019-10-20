Бин Салман готов сделать третье предложение о покупке "Юнайтед"

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман готов предпринять третью попытку приобрести "Манчестер Юнайтед" у семейства Глэйзеров.

Ранее американское семейство, владеющее клубом с "Олд Траффорд" с 2005 года, отклонило уже два предложения бин Салмана, который был готов расстаться с суммой в 3 миллиарда фунтов.



Оба раза Глэйзеры отвечали, что "Юнайтед" не продается — ни за какие деньги. Однако теперь у бин Салмана появился повод считать, что обстоятельства изменились.



Ранее на текущей неделе стало известно, что Кевин Глэйзер, один из детей покойного Аврама Глэйзера, принял решение ковертировать свою 13-процентную долю в торгуемые на фондовой бирже акции.



По слухам, и другие Глэйзеры уже не так уверены, что готовы продолжать держать акции футбольного клуба, чей бренд по-прежнему очень высоко ценится, несмотря на затяжной упадок в спортивном отношении.



В данный момент фондовый рынок оценивает "красных дьяволов" в 2.64 млрд. долларов (чуть более 2 млрд. фунтов), однако бин Салману нужно будет предложить как минимум в полтора раза больше, чтобы заинтересовать Глэйзеров, утверждает Daily Mirror.