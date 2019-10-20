Бин Салман готов сделать третье предложение о покупке "Юнайтед"

Мохаммед бин Салман Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман готов предпринять третью попытку приобрести "Манчестер Юнайтед" у семейства Глэйзеров.

Ранее американское семейство, владеющее клубом с "Олд Траффорд" с 2005 года, отклонило уже два предложения бин Салмана, который был готов расстаться с суммой в 3 миллиарда фунтов.

Оба раза Глэйзеры отвечали, что "Юнайтед" не продается — ни за какие деньги. Однако теперь у бин Салмана появился повод считать, что обстоятельства изменились.

Ранее на текущей неделе стало известно, что Кевин Глэйзер, один из детей покойного Аврама Глэйзера, принял решение ковертировать свою 13-процентную долю в торгуемые на фондовой бирже акции.

По слухам, и другие Глэйзеры уже не так уверены, что готовы продолжать держать акции футбольного клуба, чей бренд по-прежнему очень высоко ценится, несмотря на затяжной упадок в спортивном отношении.

В данный момент фондовый рынок оценивает "красных дьяволов" в 2.64 млрд. долларов (чуть более 2 млрд. фунтов), однако бин Салману нужно будет предложить как минимум в полтора раза больше, чтобы заинтересовать Глэйзеров, утверждает Daily Mirror.


Метки бин Салман, Глэйзеры, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2019 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1464

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  1. electric 20.10.2019 12:07 # electric
    Что за хyйло там справа на фото, не подскажете?

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  2. alexomck 20.10.2019 11:57 # alexomck
    однако бин Салману нужно будет предложить как минимум в полтора раза больше, чтобы заинтересовать Глэйзеров, утверждает Daily Mirror.

    Источник: http://fapl.ru/posts/74143/?c=1

    ясно.

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  3. mancunia-planet 20.10.2019 11:25 # mancunia-planet
    Жиды те-же, только в халатах. Но они азартнее, будут тратить ещё больше.

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  4. arsenalekc 20.10.2019 11:13 # arsenalekc
    Начнется тяжба - чей мешок увесистее. Думаю шити не потянет, сдуется.
    Кроенке vs Абрамка - то один перетянет, то другой.
    Куры - на свое законное место в середину таблицы)
    колбаснуль - так и будет наяривать на возможное (вот-вот оно уже рядом) чемпионство.

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  5. lovrentiy 20.10.2019 11:07 # lovrentiy
    Шейхи правят миром.

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  6. chr1s8rown 20.10.2019 11:06 # chr1s8rown
    Лучше б нам помог, киргизию чем сатанам

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