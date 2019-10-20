Джеймс решил нарастить мышечную массу
Вингер "Манчестер Юнайтед" Даниэль Джеймс приступил к специальной программе упражнений для увеличения мышечной массы.
Присоединившись к "красным дьяволам" минувшим летом, Джеймс хорошо освоился на уровне Премьер-Лиги и великолепно использует свое главное качество — высокую скорость.
Вместе с тем нельзя не заметить, что порой Даниэль не держится на ногах и падает от малейшего прикосновения соперника, получив уже две желтые карточки за симуляцию в этом сезоне.
Как утверждает The Sun, 21-летний валлиец не оставил это без внимания и с недавних пор работает по индивидуальной программе, которая поможет ему увеличить мышечную массу и придать его игре новое измерение.
20.10.2019 10:00
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