Прогнозы на матч "Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль"

Предлагаем вашему вниманию прогнозы экспертов на центральный матч 9-го тура Премьер-Лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем".





МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЛИВЕРПУЛЬ

Воскресенье, 20 октября, 18:30







Центральный матч тура, который вызывал бы больше интереса, если бы "Юнайтед" находился в чуть лучшей форме. Сейчас исход всеанглийского дерби кажется предрешенным, так как "Ливерпуль" демонстрирует игру высокого уровня и не теряет концентрацию, тогда как "красные дьяволы" больше страдают на поле, чем созидает. Но у "Юнайтед" Сульшера есть одна особенность — на большие матчи "дьяволы" настраиваются и крайне редко выглядят в них столь же беспомощно, как и в матчах с середнячками. Потому — "Ливерпулю" придется проявить свои лучшие качества, чтобы выиграть в этом поединке, но нет сомнений в том, что команда Клоппа способна это сделать.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Ливерпуль" выиграл все 17 последних матчей в Премьер-Лиге;

- в 10 из 11 последних матчей в Премьер-Лиге "красные" побеждали и в первом тайме, и по итогам всего матча;

- в пяти последних матчах "Юнайтед" в чемпионате забивалось не более двух голов.



Прогноз Who Scored: 0:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал меньше 2.5 голов — 2.07 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (Bet Victor)



"Манчестер Юнайтед" выиграл всего два из последних 13 матчей чемпионата (пять ничьих, шесть поражений), и их последнее выступление на "Сент-Джеймс Парк" показало, что центральный защитник Харри Магуайр чаще встречался с мячом в штрафной противника (четыре раза), чем любой форвард "МЮ". "Ливерпуль" повторит недавний рекорд "Манчестер Сити" с 18 победами кряду, если выиграет на "Олд Траффорд". За последние недели Юрген Клопп испытывал удачу, но я ожидаю, что у них будет достаточно сил и энергии, чтобы победить "Юнайтед", хотя Оле Гуннар надеется, что сможет рассчитывать хотя бы на парочку игроков, пребывавших до сих пор в лазарете.



Рекомендация Майкла Оуэна: Победа "Ливерпуля" — 1.65 в БК Фонбет



Марк Лоуренсон (ВВС)



"Ливерпуль" взял только одно очко во время визита на "Олд Траффорд" в прошлом сезоне, несмотря на то, что "Юнайтед" испытывал трудности с несколькими травмами в первом тайме. Сейчас все очень похоже, и у МЮ снова не будет ряда важных игроков, но главная сложность — одним из отсутствующих будет Давид Де Хеа. Потому я поставлю тут на победу команды Клоппа. Это будет непросто и для того, чтобы взять три очка, придется поработать, но я не думаю, что их победная серия прервется тут.



Прогноз Марка Лоуренсона: 0:1



Прогноз Чарли Николаса (Sky Sports): 1:1



Сергей Бабарика специально для FAPL.ru