Прогнозы на матч "Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль"
Предлагаем вашему вниманию прогнозы экспертов на центральный матч 9-го тура Премьер-Лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем".
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЛИВЕРПУЛЬ
Воскресенье, 20 октября, 18:30
Центральный матч тура, который вызывал бы больше интереса, если бы "Юнайтед" находился в чуть лучшей форме. Сейчас исход всеанглийского дерби кажется предрешенным, так как "Ливерпуль" демонстрирует игру высокого уровня и не теряет концентрацию, тогда как "красные дьяволы" больше страдают на поле, чем созидает. Но у "Юнайтед" Сульшера есть одна особенность — на большие матчи "дьяволы" настраиваются и крайне редко выглядят в них столь же беспомощно, как и в матчах с середнячками. Потому — "Ливерпулю" придется проявить свои лучшие качества, чтобы выиграть в этом поединке, но нет сомнений в том, что команда Клоппа способна это сделать.
Ключевая статистика от Who Scored
- "Ливерпуль" выиграл все 17 последних матчей в Премьер-Лиге;
- в 10 из 11 последних матчей в Премьер-Лиге "красные" побеждали и в первом тайме, и по итогам всего матча;
- в пяти последних матчах "Юнайтед" в чемпионате забивалось не более двух голов.
Прогноз Who Scored: 0:2
Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал меньше 2.5 голов — 2.07 в БК Фонбет
Майкл Оуэн (Bet Victor)
"Манчестер Юнайтед" выиграл всего два из последних 13 матчей чемпионата (пять ничьих, шесть поражений), и их последнее выступление на "Сент-Джеймс Парк" показало, что центральный защитник Харри Магуайр чаще встречался с мячом в штрафной противника (четыре раза), чем любой форвард "МЮ". "Ливерпуль" повторит недавний рекорд "Манчестер Сити" с 18 победами кряду, если выиграет на "Олд Траффорд". За последние недели Юрген Клопп испытывал удачу, но я ожидаю, что у них будет достаточно сил и энергии, чтобы победить "Юнайтед", хотя Оле Гуннар надеется, что сможет рассчитывать хотя бы на парочку игроков, пребывавших до сих пор в лазарете.
Рекомендация Майкла Оуэна: Победа "Ливерпуля" — 1.65 в БК Фонбет
Марк Лоуренсон (ВВС)
"Ливерпуль" взял только одно очко во время визита на "Олд Траффорд" в прошлом сезоне, несмотря на то, что "Юнайтед" испытывал трудности с несколькими травмами в первом тайме. Сейчас все очень похоже, и у МЮ снова не будет ряда важных игроков, но главная сложность — одним из отсутствующих будет Давид Де Хеа. Потому я поставлю тут на победу команды Клоппа. Это будет непросто и для того, чтобы взять три очка, придется поработать, но я не думаю, что их победная серия прервется тут.
Прогноз Марка Лоуренсона: 0:1
Прогноз Чарли Николаса (Sky Sports): 1:1
Сергей Бабарика специально для FAPL.ru
20.10.2019 09:25
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Последние комментарии:
В нарезку голов перед матчем закинули обосанного того, кто больше всех пиздит на ТВ.
https://youtu.be/eDsSap48G8M?t=184
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Пусть оле на последок чпокнит ливер и уйдёт спокойно
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Ну, жить Михайле на что-то надо, отсюда вот такие спонсорские "новости дня". А так бы новость про Сульшера и 30 лет лучше зашла бы.
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До игр сборных Ливерпоол разорвал бы тузан скамам 2:0 или 3:0. Но после матчей сборных хз кто в каком состоянии. Да и у манков если сыграет Марсиаль - шансы на ничейку вырисовываются. Так что не удивлюсь и счету 1:1 или 0:0 вообще. Маню все таки сильно недооценивают, не забывайте что они в одном конкретном матче могут и пенсам очко порвать. ТМ 2.5
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Не знаю, насколько надо быть дауном, чтобы спи3днуть такую хyйню про *титул и 30 лет*, находясь в полной заднице и будучи никчёмным тренером. Сpульшер тупо все. Майнд геймами будешь в Норвегии заниматься
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Зальем полный спермобак в автобус мю.
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