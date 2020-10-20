"Сити" готов платить Стерлингу 450 тыс. фунтов в неделю
"Манчестер Сити" собирается сделать вингера Рахима Стерлинга самым высокооплачиваемым игроком в Премьер-Лиге.
За время совместной работы с Хосепом Гвардиолой 24-летний Стерлинг превратился в звезду первой величины и уже сейчас может похвастать самой высокой зарплатой среди всех английских футболистов — около 300 тысяч фунтов.
Свой действующий контракт Стерлинг заключил только в ноябре 2018, однако с тех пор у него проснулся бомбардирский талант, а вдобавок Рахим привлек интерес "Реала".
Согласно слухам, по окончании сезона "Реал" может предложить 200 млн. фунтов за экс-вингера "Ливерпуля", однако "горожане" сделают все, чтобы это предотвратить.
Как сообщает Daily Express, клуб с "Этихад" собирается предложить Стерлингу новую сделку с увеличенной до 450 тыс. фунтов в неделю зарплатой, чтобы закрыть вопрос с будущим Рахима, а заодно отметить прогресс игрока.
20.10.2019 09:00
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Уххаха лохи голубые!!!
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На бананы
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