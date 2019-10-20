Сульшер: "Следующего титула "Юнайтед" не придется ждать 30 лет"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер бросил камень в огород "Ливерпуля", выразив уверенность, что его клубу не придется ждать следующего чемпионского титула 30 лет.
Последний раз "Юнайтед" выигрывал Премьер-Лигу в 2013 году, в последнем сезоне при сэре Алексе Фергюсоне. С тех пор "красные дьяволы" даже ни разу не участвовали в чемпионской гонке.
Начало этого сезона показало, что ожидание следующего титула продлится, однако Сульшер убежден, что его клуб не повторит судьбу "Ливерпуля", который в воскресенье приедет на "Олд Траффорд" и который последний раз становился чемпионом страны еще в 1990 году.
"Уверен, мы восстановим свое положение и снова выиграем лигу. А также я уверен, что следующего титула Премьер-Лиги не придется ждать 30 лет", — сообщил Сульшер The Telegraph.
20.10.2019 08:00
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Последние комментарии:
Сулька похоже настаивает на своём увольнении, судя по своим "огненным" заявлениям!
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Да, возможно. А че он такой радостный?
Он же сейчас адекватно понимает, что он не способен привести МЮ к титулу.
Ну ок, МЮ выиграет лигу, допустим, через 18 лет. Ведь тогда это явно произойдет с другим тренером.
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Колбасники, успокойтесь, желтенькой на всех хватит
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Теперь эти слова тупого горлума лягут на клуб как ПРОКЛЯТИЕ!!!
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как же вы подрываетесь, не позорьтесь.
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Все правильно. придется подождать лет 35-40
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Неплохо поджег ливерных, Оле. Хороший ход.)
(ответить)
Обоссал скузеров одним заголовком!
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Пизда Вам сегодня
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Лузерпул седня соснет и глотать
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высер на уровне имбицилов с фапла
горлум сам нихуя не добился как тренер
и как игрок был полирователь очка
типичный манк пиздабол
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Норм подорвал скузню обдристанную
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Специально зашел проверить, и вправду
https://www.telegraph.co.uk/football/2019/10/19/ole-gunnar-solskjaer-makes-sly-dig-liverpool-will-not-take-manchester/
Долбоеб какой-то.
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после таких подколов обычно приходится страдать
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Похоже сегодня двухметровый,немецкий фаллоиммитатор отправит Горлума в отставку. Прошли времена ,когда у судей отсасывал Фергюсон...Настали времена портовых шлюх....
Иных уж нет,а те далече(с)
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Согласен, им придётся следующего трофея ждать лет 30
Ору
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я думаю лет 40 минимум.
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Юбилейно сказанул
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Ожидал от него более адекватных вью, как от менеджера сарая, а в итоге мыслит как среднестатистический фанат-задрот. Как он может быть уверен в этом?
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6ЛЧ-это круто Сульшер!Сегодня Клопп отправит тебя в отставку и ты будешь тем,кто написал именно позорные страницы истории маню,так как и ты довел этот клуб до ручки.
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