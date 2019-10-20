Сульшер: "Следующего титула "Юнайтед" не придется ждать 30 лет"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер бросил камень в огород "Ливерпуля", выразив уверенность, что его клубу не придется ждать следующего чемпионского титула 30 лет.

Последний раз "Юнайтед" выигрывал Премьер-Лигу в 2013 году, в последнем сезоне при сэре Алексе Фергюсоне. С тех пор "красные дьяволы" даже ни разу не участвовали в чемпионской гонке.



Начало этого сезона показало, что ожидание следующего титула продлится, однако Сульшер убежден, что его клуб не повторит судьбу "Ливерпуля", который в воскресенье приедет на "Олд Траффорд" и который последний раз становился чемпионом страны еще в 1990 году.



"Уверен, мы восстановим свое положение и снова выиграем лигу. А также я уверен, что следующего титула Премьер-Лиги не придется ждать 30 лет", — сообщил Сульшер The Telegraph.