Сульшер: "Следующего титула "Юнайтед" не придется ждать 30 лет"

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер бросил камень в огород "Ливерпуля", выразив уверенность, что его клубу не придется ждать следующего чемпионского титула 30 лет.

Последний раз "Юнайтед" выигрывал Премьер-Лигу в 2013 году, в последнем сезоне при сэре Алексе Фергюсоне. С тех пор "красные дьяволы" даже ни разу не участвовали в чемпионской гонке.

Начало этого сезона показало, что ожидание следующего титула продлится, однако Сульшер убежден, что его клуб не повторит судьбу "Ливерпуля", который в воскресенье приедет на "Олд Траффорд" и который последний раз становился чемпионом страны еще в 1990 году.

"Уверен, мы восстановим свое положение и снова выиграем лигу. А также я уверен, что следующего титула Премьер-Лиги не придется ждать 30 лет", — сообщил Сульшер The Telegraph.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2019 08:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. h22o 20.10.2019 10:01 # h22o
    Сулька похоже настаивает на своём увольнении, судя по своим "огненным" заявлениям!

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  2. dallaslp 20.10.2019 10:01 # dallaslp
    Да, возможно. А че он такой радостный?
    Он же сейчас адекватно понимает, что он не способен привести МЮ к титулу.
    Ну ок, МЮ выиграет лигу, допустим, через 18 лет. Ведь тогда это явно произойдет с другим тренером.

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  3. januzaj00 20.10.2019 09:49 # januzaj00
    Колбасники, успокойтесь, желтенькой на всех хватит

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  4. vitalyn3109 20.10.2019 09:43 # vitalyn3109
    Теперь эти слова тупого горлума лягут на клуб как ПРОКЛЯТИЕ!!!

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  5. scholes18 20.10.2019 09:40 # scholes18
    как же вы подрываетесь, не позорьтесь.

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  6. caxar 20.10.2019 09:36 # caxar
    Все правильно. придется подождать лет 35-40

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  7. manchester-united 20.10.2019 09:35 # manchester-united
    Неплохо поджег ливерных, Оле. Хороший ход.)

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  8. redevilsfun 20.10.2019 09:15 # redevilsfun
    Обоссал скузеров одним заголовком!

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  9. dnssda 20.10.2019 09:09 # dnssda
    Пизда Вам сегодня

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  10. sirias 20.10.2019 09:08 # sirias
    Лузерпул седня соснет и глотать

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  11. blackdreamer 20.10.2019 09:04 # blackdreamer
    высер на уровне имбицилов с фапла
    горлум сам нихуя не добился как тренер
    и как игрок был полирователь очка
    типичный манк пиздабол

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  12. keane16 20.10.2019 09:03 # keane16
    Норм подорвал скузню обдристанную

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  13. fanstevengerrard 20.10.2019 08:59 # fanstevengerrard
    Специально зашел проверить, и вправду
    https://www.telegraph.co.uk/football/2019/10/19/ole-gunnar-solskjaer-makes-sly-dig-liverpool-will-not-take-manchester/

    Долбоеб какой-то.

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  14. purman30 20.10.2019 08:54 # purman30
    после таких подколов обычно приходится страдать

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  15. kcuf 20.10.2019 08:50 # kcuf
    Похоже сегодня двухметровый,немецкий фаллоиммитатор отправит Горлума в отставку. Прошли времена ,когда у судей отсасывал Фергюсон...Настали времена портовых шлюх....
    Иных уж нет,а те далече(с)

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  16. mikkiynwa 20.10.2019 08:48 # mikkiynwa
    Согласен, им придётся следующего трофея ждать лет 30
    Ору

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  17. acceptodessa 20.10.2019 08:47 # acceptodessa
    я думаю лет 40 минимум.

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  18. mancunia-planet 20.10.2019 08:46 # mancunia-planet
    Юбилейно сказанул

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  19. lfcallday 20.10.2019 08:44 # lfcallday
    Ожидал от него более адекватных вью, как от менеджера сарая, а в итоге мыслит как среднестатистический фанат-задрот. Как он может быть уверен в этом?

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  20. emily-lfc-2005 20.10.2019 08:43 # emily-lfc-2005
    6ЛЧ-это круто Сульшер!Сегодня Клопп отправит тебя в отставку и ты будешь тем,кто написал именно позорные страницы истории маню,так как и ты довел этот клуб до ручки.

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