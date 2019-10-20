Себальос встретился с президентом "Реала"

Во время минувшего международного перерыва полузащитник "Арсенала" Дани Себальос провел встречу с президентом "Реала" Флорентино Пересом, чтобы обсудить свое будущее.

Этот сезон Себальос проводит в "Арсенале" на правах аренды из "Реала", причем соглашение двух клубов не предусматривает опции выкупа.



Изначально идея Себальоса и "Реала" состояла в том, чтобы Дани отправился на "Эмирейтс" за игровой практикой, а затем вернулся бы на "Сантьяго Бернабеу" окрепшим игроком.



Однако 23-летний Себальос настолько хорошо освоился у "канониров", что теперь хочет остаться, утверждает издание El Desmarque. Дани великолепно себя чувствует в Премьер-Лиге и своей формой даже заслужил возвращение в сборную Испании, сыграв оба матча своей национальной команды во время этой паузы.



Именно эта ситуация и была предметом обсуждения Себальоса и Переса. Дани надеется заключить постоянный контракт с "Арсеналом" по окончании сезона, но опасается, что "Реал" может попросить слишком высокую цену.