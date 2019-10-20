Себальос встретился с президентом "Реала"
Во время минувшего международного перерыва полузащитник "Арсенала" Дани Себальос провел встречу с президентом "Реала" Флорентино Пересом, чтобы обсудить свое будущее.
Этот сезон Себальос проводит в "Арсенале" на правах аренды из "Реала", причем соглашение двух клубов не предусматривает опции выкупа.
Изначально идея Себальоса и "Реала" состояла в том, чтобы Дани отправился на "Эмирейтс" за игровой практикой, а затем вернулся бы на "Сантьяго Бернабеу" окрепшим игроком.
Однако 23-летний Себальос настолько хорошо освоился у "канониров", что теперь хочет остаться, утверждает издание El Desmarque. Дани великолепно себя чувствует в Премьер-Лиге и своей формой даже заслужил возвращение в сборную Испании, сыграв оба матча своей национальной команды во время этой паузы.
Именно эта ситуация и была предметом обсуждения Себальоса и Переса. Дани надеется заключить постоянный контракт с "Арсеналом" по окончании сезона, но опасается, что "Реал" может попросить слишком высокую цену.
20.10.2019 07:00
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не о чем игрок как раз в Арсенале ему самое место
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