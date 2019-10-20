Перед "Тоттенхэмом" извинились за работу VAR

Компания Hawk-Eye, которая обеспечивает работу системы VAR на матчах Премьер-Лиги, принесла свои извинения "Тоттенхэму" после ничьей 1:1 против "Уотфорда".

Избежать поражения в домашнем противостоянии с "шершнями" "шпорам" удалось только на 86-й минуте, когда Деле Алли забил ответный гол.



Алли воспользовался недопониманием голкипера и защитника соперника и, подхватив мяч и подыграв себе плечом, поразил опустевшие ворота.



Учитывая характер гола, рефери Крис Кавана обратился к помощникам к видеостудии, чтобы те проверили, не играл ли Алли рукой.



По радиосвязи Каване подтвердили, что гол был забит по правилам, и тогда Крис указал на центр поля. Но в тот же момент на большом табло загорелась надпись "решение: гола нет". Вдвойне странно, что счет при этом был указан правильный — 1:1.



Эта ошибочная надпись вызвала недоумение как у игроков, так и публики "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", а также у телезрителей. После матча Hawk-Eye была вынуждена признать технический сбой и принести извинения обеим клубам.



"Hawk-Eye приносит извинения "Тоттенхэму" и "Уотфорду" за возникшую путаницу. Совместно с судейским корпусом и Премьер-Лигой мы постараемся установить причину проблемы, а также примем ряд мер, чтобы этого больше не повторилось", — гласит заявление Hawk-Eye.