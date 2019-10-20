Перед "Тоттенхэмом" извинились за работу VAR

VAR на матче Тоттенхэма и Уотфорда Компания Hawk-Eye, которая обеспечивает работу системы VAR на матчах Премьер-Лиги, принесла свои извинения "Тоттенхэму" после ничьей 1:1 против "Уотфорда".

Избежать поражения в домашнем противостоянии с "шершнями" "шпорам" удалось только на 86-й минуте, когда Деле Алли забил ответный гол.

Алли воспользовался недопониманием голкипера и защитника соперника и, подхватив мяч и подыграв себе плечом, поразил опустевшие ворота.

Учитывая характер гола, рефери Крис Кавана обратился к помощникам к видеостудии, чтобы те проверили, не играл ли Алли рукой.

По радиосвязи Каване подтвердили, что гол был забит по правилам, и тогда Крис указал на центр поля. Но в тот же момент на большом табло загорелась надпись "решение: гола нет". Вдвойне странно, что счет при этом был указан правильный — 1:1.

Эта ошибочная надпись вызвала недоумение как у игроков, так и публики "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", а также у телезрителей. После матча Hawk-Eye была вынуждена признать технический сбой и принести извинения обеим клубам.

"Hawk-Eye приносит извинения "Тоттенхэму" и "Уотфорду" за возникшую путаницу. Совместно с судейским корпусом и Премьер-Лигой мы постараемся установить причину проблемы, а также примем ряд мер, чтобы этого больше не повторилось", — гласит заявление Hawk-Eye.


Метки VAR, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2019 06:00

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  1. purman30 20.10.2019 07:24 # purman30
    да Петухи в этом году без ЛЧ возвращаются в привычную среду

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  2. liverpool1892est 20.10.2019 06:53 # liverpool1892est
    Пиздец какой то....в двух кнопках запутались(есть гол и нет гола)

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  3. sayanara 20.10.2019 06:42 # sayanara
    да кто они такие, чтобы перед ними извянились

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