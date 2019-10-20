Гвардиола не будет смотреть матч "Юнайтед" и "Ливерпуля"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не собирается смотреть матч "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" в воскресенье вечером.

В субботу "горожане" одержали убедительную победу 0:2 над "Кристал Пэлас" и сократили свое отставание от вершины Премьер-Лиги до пяти очков.



В воскресенье "Ливерпуль" может восстановить прежний отрыв от своего главного конкурента, однако у Гвардиолы другие планы на этот день, нежели смотреть матч на "Олд Траффорд".



"Я должен буду посмотреть "Аталанту" (следующего соперника "Сити" по Лиге Чемпионов)".



"Как и всегда, мы сыграли хорошо. Мы показали хороший футбол и создали много моментов. Мы отлично действовали на подборах".



"К сожалению, мы реализовали недостаточное количество моментов, но нам было важно взять три очка после международного перерыва".



"Кажется, "Пэлас" был всего в одном очке позади нас, поэтому они проводят невероятный сезон. Надеюсь, эта победа придаст нам импульс, чтобы дальше играть так же хорошо. Их голкипер совершил много сейвов, но мы все равно могли быть эффективнее", — цитирует Гвардиолу Daily Star.