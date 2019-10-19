Почеттино: "Тоттенхэму" нужно быть готовым в январе"

Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что ему потребуется усиление в январе, если результаты команды не улучшатся.

В субботу "шпоры" допустили очередную осечку в этом сезоне, с большим трудом избежав домашнего поражения в противостоянии с находящимся на дне Премьер-Лиги "Уотфордом" — 1:1.

И хотя ранее Почеттино говорил, что не ожидает покупок в январе, теперь Маурисио призывает свой клуб быть на чеку.

"Нет никакой пользы говорить сейчас о январе. Январь еще слишком далеко, и нам предстоит сыграть много матчей. Наша структура такова, что над приобретениями работает и обдумывает их клуб, и они должны быть готовы, если нам что-нибудь потребуется. Если нет, мы продолжим идти вперед с тем, что у нас есть, но я доволен своим подбором игроков".

"Как и всегда, сегодня я не могу гадать, что произойдет в январе. Чему быть, тому не миновать. Мы по-прежнему должны нести ответственность".

"Если мы выиграем все свои матчи, зачем нам что-нибудь предпринимать? Но если мы будем в чем-то нуждаться, нужно действовать. Нужно действовать, сохраняя спокойствие".

"Самое важное сейчас — не допустить паники у игроков, потому что им нужно восстановиться ко вторнику (матчу против "Црвены Звезды"). Нам важно выиграть этот матч, чтобы заново обрести уверенность в себе. Это будет тяжело, потому что в Лиге Чемпионов всегда тяжело".

"Сейчас не время говорить об этом. Мы будем принимать те или иные решения, когда придет время. Не подумайте, что я противоречу себе. Просто сейчас время, чтобы всем нам оставаться сплоченными и попытаться изменить атмосферу", — цитирует Почеттино Sky Sports.


Метки Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2019 23:00

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Последние комментарии:




  1. mugabe 19.10.2019 23:10 # mugabe
    поплыл физручеттино

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  2. mancunia-planet 19.10.2019 23:09 # mancunia-planet
    Сона надо было с основы выпускать

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