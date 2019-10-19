Фрэнк Лэмпард похвалил Пулишича

Фрэнк Лэмпард и Кристиан Пулишич Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард похвалил полузащитника Кристиана Пулишича после минимальной победы над "Ньюкаслом".

Субботний матч Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" стал очередным, который Пулишич был вынужден начать на скамейке запасных.

Однако 21-летний американец появился на заключительные полчаса, помог "синим" победить и заслужил похвалу своего тренера.

"Я очень им доволен. Он является горячей темой для обсуждений из-за своей цены, а также из-за своего статуса в национальной команде и, следуя из этого, статуса в мире. И каждый слегка поддается этому, анализируя его в краткосрочной перспективе".

"Если же смотреть на долгосрочную перспективу, то он лишь недавно приехал к нам, ему едва исполнилось 21, и когда он играет таким образом, как сегодня, ты понимаешь, что он еще значительно прибавит".

"Это еще не конец истории. Вы убедились, как он может играть".

"Как и все молодые парни, он может прибавить, но я рад за него, потому что он будет доволен собой после этого матча. И он должен быть доволен, потому что он сыграл важную роль в нашей победе", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.


Метки Лэмпард, Пулишич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2019 22:00

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  1. selta 19.10.2019 22:05 # selta
    Пулисик просто нассал в рот колбасным хейтеркам, ничего нового

    (ответить)

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