Фрэнк Лэмпард похвалил Пулишича

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард похвалил полузащитника Кристиана Пулишича после минимальной победы над "Ньюкаслом".

Субботний матч Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" стал очередным, который Пулишич был вынужден начать на скамейке запасных.



Однако 21-летний американец появился на заключительные полчаса, помог "синим" победить и заслужил похвалу своего тренера.



"Я очень им доволен. Он является горячей темой для обсуждений из-за своей цены, а также из-за своего статуса в национальной команде и, следуя из этого, статуса в мире. И каждый слегка поддается этому, анализируя его в краткосрочной перспективе".



"Если же смотреть на долгосрочную перспективу, то он лишь недавно приехал к нам, ему едва исполнилось 21, и когда он играет таким образом, как сегодня, ты понимаешь, что он еще значительно прибавит".



"Это еще не конец истории. Вы убедились, как он может играть".



"Как и все молодые парни, он может прибавить, но я рад за него, потому что он будет доволен собой после этого матча. И он должен быть доволен, потому что он сыграл важную роль в нашей победе", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.