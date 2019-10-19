"Сити" одержал дежурную победу на поле "Пэлас"

Давид Сильва "Манчестер Сити" одержал дежурную победу 0:2 в гостях у "Кристал Пэлас" и продолжил преследовать "Ливерпуль" после осечки в предыдущем матче.

По сравнению с победой 1:2 над "Вест Хэмом" в стартовом составе "орлов" можно было насчитать три перестановки. Это Уэйн Хеннесси, Джеймс Томкинс и Лука Миливоевич появились вместо Висенте Гуаиты, Мартина Келли и Джеймса Маккарти.

В старт "горожан" вернулись Бенжамен Менди, Кевин Де Брюйне, Бернарду Силва и Габриэль Жезус, заменив Кайла Уолкера, Николаса Отаменди, Рияда Махреза и Серхио Агуэро. Выздоровевший Джон Стоунс расположился в запасе.

Гости довольно быстро забрали мяч под свой контроль и закрепились на чужой половине поля, но при этом время от времени проваливались в обороне — хозяева несколько раз пытались убежать в контратаку, однако безрезультатно.

"Сити" давил, пристреливался и на 39-й минуте, наконец, повел в счете. Бернарду Силва навесил с правого фланга на линию вратарской, где Габриэль Жезус опередил Томкинса и пробил головой в падении с касанием штанги — 0:1.

А спустя две минуты уже "Пэлас" попался на контратаку. Оказавшись на подступах к штрафной, Стерлинг перебросил мяч через защитника, а подключившийся Давид Сильва пробил в касание — 0:2.

После перерыва "горожане" сохранили тотальный контроль над игрой и по-прежнему много били, но были недостаточно собранны. Однажды Де Брюйне претендовал на пенальти, но система VAR не подтвердила фол.

На 68-й минуте отличный момент имел Жезус, но Хеннесси совершил классный сейв в прыжке после удара бразильца со средней дистанции.

Где-то минут за 15 до конца у хозяев случился непродолжительный период активности, но "Сити" быстро им показал, чем это может быть чревато. Заключительная стадия матча прошла довольно спокойно, не считая одного яркого спасения Эдерсона.

Экспериментальный центр обороны "Сити" из Фернандиньо и Родри проявил себя довольно неплохо. "Горожане" могли побеждать гораздо крупнее, благо моменты у них для этого были. А вот "Пэлас" разочаровал, не показав своей лучшей контратакующей игры.

"Кристал Пэлас" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2019 21:25

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  1. mugabe 19.10.2019 21:40 # mugabe
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    вся суть сраллик.сру

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  2. caxar 19.10.2019 21:34 # caxar
    Наконец-то все гавнари сыграли. Завтра топ матич

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  3. stones24 19.10.2019 21:33 # stones24
    КОРОЛІ!!!

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  4. tyhonovecky 19.10.2019 21:31 # tyhonovecky
    КОРОЛИ!!!

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  5. mancunia-planet 19.10.2019 21:31 # mancunia-planet
    Давид Сильва не лучший матч, но гол исполнил мастер

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  6. sapojnik 19.10.2019 21:30 # sapojnik
    КОРОЛИ!!!

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  7. mcfc-fantactic 19.10.2019 21:29 # mcfc-fantactic
    Короли! VAR хня, там только на ливере пенки ставят.

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  8. kler 19.10.2019 21:29 # kler
    КОРОЛИ!!!

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  9. electric 19.10.2019 21:29 # electric
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  10. griezmann 19.10.2019 21:28 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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