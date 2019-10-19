Фред стал "объектом насмешек" в "Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред стал "объектом насмешек" для своих партнеров по команде после того, как решил подвинуть свою свадьбу из-за Кубка Америки.

Как известно, Фред пропустил часть предсезонной подготовки с "красными дьяволами" из-за своей свадьбы, которая состоялась 14 июля.



Планируя торжество, Фред специально выбрал середину лета, поскольку ожидал, что в июне будет участвовать со сборной Бразилии на Кубке Америки. Игрок заранее попросил главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшер дать ему дополнительный отпуск, чтобы пожениться.



Однако Фред совершенно провалил свой дебютный английский сезон после перехода из "Шахтера" и не имел реальных шансов получить вызов в национальную команду на международный турнир.



Излишняя самоуверенность Фреда весьма позабавила его партнеров по "Юнайтед". Как утверждает The Times, 26-летний бразилец даже превратился в объект для насмешек, что вряд ли поспособствовало его адаптации в коллективе.