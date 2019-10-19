Уэлбек травмировался спустя 55 секунд после начала матча с "Тоттенхэмом"

Нападающий "Уотфорда" Данни Уэлбек получил травму спустя 55 секунд после начала матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" (1:1).

В субботу Уэлбек отметился своим третьим подряд появлением в стартовом составе "шершней" после перехода из "Арсенала" свободным агентом минувшим летом.



Однако надежды на то, что 28-летний англичанин оставил позади свои перманентно возникающие проблемы со здоровьем, были перечеркнуты уже на первой минуте.



Уэлбек оказался на газоне, хотя поблизости его не было никого из игроков соперника. В итоге Данни был вынужден уступить свое место на поле Жерару Деулофеу.



Sky Sports предполагает, что Уэлбек получил травму задней поверхности бедра, а это может вывести экс-игрока "Манчестер Юнайтед" из строя на несколько недель.