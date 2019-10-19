Уэлбек травмировался спустя 55 секунд после начала матча с "Тоттенхэмом"

Данни Уэлбек Нападающий "Уотфорда" Данни Уэлбек получил травму спустя 55 секунд после начала матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" (1:1).

В субботу Уэлбек отметился своим третьим подряд появлением в стартовом составе "шершней" после перехода из "Арсенала" свободным агентом минувшим летом.

Однако надежды на то, что 28-летний англичанин оставил позади свои перманентно возникающие проблемы со здоровьем, были перечеркнуты уже на первой минуте.

Уэлбек оказался на газоне, хотя поблизости его не было никого из игроков соперника. В итоге Данни был вынужден уступить свое место на поле Жерару Деулофеу.

Sky Sports предполагает, что Уэлбек получил травму задней поверхности бедра, а это может вывести экс-игрока "Манчестер Юнайтед" из строя на несколько недель.


Метки травмы, Уотфорд, Уэлбек

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2019 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1344

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 19.10.2019 20:50 # brown-ale
    Уэлбек может сняться в Угнать за 60 секунд. Инвалидную коляску.

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  2. van-der-slav 19.10.2019 20:06 # van-der-slav
    странно что с таким здоровьем он не остался в арсенале, там любят таких
    ну а если серьезно то жаль паренька, здоровья

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  3. mancunia-planet 19.10.2019 20:01 # mancunia-planet
    Уотфорд ничего не потерял

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