"Тоттенхэм" избежал поражения против "Уотфорда"

Поздний гол Деле Алли позволил "Тоттенхэму" избежать поражения в домашнем противостоянии с находящимся на последнем месте в Премьер-Лиге "Уотфордом" — 1:1.

Относительно поражения 3:0 от "Брайтона" в стартовом составе "шпор" произошло аж семь изменений. Этими новыми лицами оказались Пауло Гассанига, Данни Роуз, Давинсон Санчес, Серж Орье, Харри Уинкс, Деле Алли и Лукас Моура. Кристиан Эриксен даже не попал в заявку.



В стартовый состав "шершней" вернулись Крейг Доусон и Натаниэль Чалоба, заменив Себастьяна Предля и Андре Грея.



Как и в предыдущем матче, "Тоттенхэм" пропустил сверхбыстрый гол. Уже на шестой минуте Роуз позволил Дарилу Янмату принять на фланге длинный заброс и затем прострелить в штрафную, где Абдулай Дукуре опередил Тоби Алдервейрелда — 0:1.



Пропустив, хозяева помчались отыгрываться, однако преодолеть насыщенную оборону "Уотфорда" оказалось не так-то просто. Удар Алли с дистанции остался единственным попаданием "шпор" в створ до перерыва, а равно и их единственным опасным моментом.



Второй тайм начался с попадания в перекладину едва вышедшего на замену Сон Хен Мина, причем южнокореец сам создал себе момент, ворвавшись в штрафную с левого фланга и пробив.



Отделавшись испугом, "шершни" продолжили уверенно обороняться, причем порой им удавалось неплохо контратаковать, поскольку "Тоттенхэм" был вынужден рисковать.



Ничего не предвещало беды для гостей, однако на 86-й минуте они навредили себе сами. Бен Фостер, играя на выходе, столкнулся со своим защитником и выпустил мяч, который тут же подхватил Алли и поразил опустевшие ворота — 1:1. Система VAR гол подтвердила, несмотря на подозрения насчет игры рукой у Деле.



"Шпоры" заметно активизировались, но было уже слишком поздно, чтобы попытаться добыть победу.



"Тоттенхэм" провел невыразительный матч и почти не имел реальных моментов. Лишь нелепая ошибка в концовке помешала "Уотфорду" одержать свою первую победу в сезоне.



"Тоттенхэм" — "Уотфорд". Отчет о матче