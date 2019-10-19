"Тоттенхэм" избежал поражения против "Уотфорда"
Поздний гол Деле Алли позволил "Тоттенхэму" избежать поражения в домашнем противостоянии с находящимся на последнем месте в Премьер-Лиге "Уотфордом" — 1:1.
Относительно поражения 3:0 от "Брайтона" в стартовом составе "шпор" произошло аж семь изменений. Этими новыми лицами оказались Пауло Гассанига, Данни Роуз, Давинсон Санчес, Серж Орье, Харри Уинкс, Деле Алли и Лукас Моура. Кристиан Эриксен даже не попал в заявку.
В стартовый состав "шершней" вернулись Крейг Доусон и Натаниэль Чалоба, заменив Себастьяна Предля и Андре Грея.
Как и в предыдущем матче, "Тоттенхэм" пропустил сверхбыстрый гол. Уже на шестой минуте Роуз позволил Дарилу Янмату принять на фланге длинный заброс и затем прострелить в штрафную, где Абдулай Дукуре опередил Тоби Алдервейрелда — 0:1.
Пропустив, хозяева помчались отыгрываться, однако преодолеть насыщенную оборону "Уотфорда" оказалось не так-то просто. Удар Алли с дистанции остался единственным попаданием "шпор" в створ до перерыва, а равно и их единственным опасным моментом.
Второй тайм начался с попадания в перекладину едва вышедшего на замену Сон Хен Мина, причем южнокореец сам создал себе момент, ворвавшись в штрафную с левого фланга и пробив.
Отделавшись испугом, "шершни" продолжили уверенно обороняться, причем порой им удавалось неплохо контратаковать, поскольку "Тоттенхэм" был вынужден рисковать.
Ничего не предвещало беды для гостей, однако на 86-й минуте они навредили себе сами. Бен Фостер, играя на выходе, столкнулся со своим защитником и выпустил мяч, который тут же подхватил Алли и поразил опустевшие ворота — 1:1. Система VAR гол подтвердила, несмотря на подозрения насчет игры рукой у Деле.
"Шпоры" заметно активизировались, но было уже слишком поздно, чтобы попытаться добыть победу.
"Тоттенхэм" провел невыразительный матч и почти не имел реальных моментов. Лишь нелепая ошибка в концовке помешала "Уотфорду" одержать свою первую победу в сезоне.
"Тоттенхэм" — "Уотфорд". Отчет о матче
19.10.2019 19:00
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Последние комментарии:
А что, весело все в Тоттенхэме, какой сезон Почеттино все начинает заново и все равно попадает в топ-4 )))
Вестимо в этом сезоне пик будет весной, за ЛЧ хотят снова пойти
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Финалист лч, да-да.
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8-0 поддержал 2-7
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топчики
красиво
молодцы
перспективы есть у команды
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Спасибо Фостеру за его криворукость. Не дал случиться очередному позору. Впрочем вырвать нечейку у аутсайдера на своем поле сложно назвать достижением.
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лучше бы новость про "лис" бы запилили
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