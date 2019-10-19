"Тоттенхэм" избежал поражения против "Уотфорда"

Деле Алли Поздний гол Деле Алли позволил "Тоттенхэму" избежать поражения в домашнем противостоянии с находящимся на последнем месте в Премьер-Лиге "Уотфордом" — 1:1.

Относительно поражения 3:0 от "Брайтона" в стартовом составе "шпор" произошло аж семь изменений. Этими новыми лицами оказались Пауло Гассанига, Данни Роуз, Давинсон Санчес, Серж Орье, Харри Уинкс, Деле Алли и Лукас Моура. Кристиан Эриксен даже не попал в заявку.

В стартовый состав "шершней" вернулись Крейг Доусон и Натаниэль Чалоба, заменив Себастьяна Предля и Андре Грея.

Как и в предыдущем матче, "Тоттенхэм" пропустил сверхбыстрый гол. Уже на шестой минуте Роуз позволил Дарилу Янмату принять на фланге длинный заброс и затем прострелить в штрафную, где Абдулай Дукуре опередил Тоби Алдервейрелда — 0:1.

Пропустив, хозяева помчались отыгрываться, однако преодолеть насыщенную оборону "Уотфорда" оказалось не так-то просто. Удар Алли с дистанции остался единственным попаданием "шпор" в створ до перерыва, а равно и их единственным опасным моментом.

Второй тайм начался с попадания в перекладину едва вышедшего на замену Сон Хен Мина, причем южнокореец сам создал себе момент, ворвавшись в штрафную с левого фланга и пробив.

Отделавшись испугом, "шершни" продолжили уверенно обороняться, причем порой им удавалось неплохо контратаковать, поскольку "Тоттенхэм" был вынужден рисковать.

Ничего не предвещало беды для гостей, однако на 86-й минуте они навредили себе сами. Бен Фостер, играя на выходе, столкнулся со своим защитником и выпустил мяч, который тут же подхватил Алли и поразил опустевшие ворота — 1:1. Система VAR гол подтвердила, несмотря на подозрения насчет игры рукой у Деле.

"Шпоры" заметно активизировались, но было уже слишком поздно, чтобы попытаться добыть победу.

"Тоттенхэм" провел невыразительный матч и почти не имел реальных моментов. Лишь нелепая ошибка в концовке помешала "Уотфорду" одержать свою первую победу в сезоне.

"Тоттенхэм" — "Уотфорд". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2019 19:00

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 19.10.2019 19:28 # largo-winch
    А что, весело все в Тоттенхэме, какой сезон Почеттино все начинает заново и все равно попадает в топ-4 )))
    Вестимо в этом сезоне пик будет весной, за ЛЧ хотят снова пойти

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  2. ry-l 19.10.2019 19:13 # ry-l
    Финалист лч, да-да.

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  3. largo-winch 19.10.2019 19:08 # largo-winch
    8-0 поддержал 2-7

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  4. thegodfather 19.10.2019 19:07 # thegodfather
    топчики
    красиво
    молодцы
    перспективы есть у команды

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  5. ray-black 19.10.2019 19:05 # ray-black
    Спасибо Фостеру за его криворукость. Не дал случиться очередному позору. Впрочем вырвать нечейку у аутсайдера на своем поле сложно назвать достижением.

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  6. wolfsmensch 19.10.2019 19:04 # wolfsmensch
    лучше бы новость про "лис" бы запилили

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