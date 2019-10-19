"Челси" вырвал победу у "Ньюкасла" благодаря голу Алонсо
Гол Маркоса Алонсо принес "Челси" третью подряд победу в Премьер-Лиге — 1:0 над "Ньюкаслом".
Относительно разгромной победы над "Саутгемптоном" главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард недосчитался Нголо Канте, которого он заменил на Росса Баркли.
А вот стартовый состав "сорок" и вовсе не изменился — Стив Брюс доверился тем же 11 игрокам, что и против "Манчестер Юнайтед".
"Ньюкасл" ничуть не тушевался в начале матча, однако постепенно инициатива стала переходить к хозяевам, чьи молодые и стремительные игроки — в первую очередь Каллум Хадсон-Одои и Мейсон Маунт — принялись растягивать чужую оборону.
На 20-й минуте случился первый удар в створ. Как раз Маунт бил после передачи Хадсон-Одои из пределов штрафной площади, однако Мартин Дубравка отвел угрозу от своих ворот.
Дальше этого дело у "Челси" не пошло. "Ньюкасл" подстроился под манеру игры соперника и изредка сам пытался атаковать, хотя и безуспешно.
В начале второго тайма себя обнаружил Тэмми Абрахэм, который до тех пор выглядел совершенно невыразительно. Молодой нападающий пробил головой в крестовину после подачи Виллианом углового.
Если "сорок" ничья вполне устраивала, то "синим" одного очка была мало. Чем дальше, тем давление хозяев становилось все ощутимее.
После пары отличных сейвов Дубравка все же пропустил. Это случилось на 72-й минуте, когда Маркос Алонсо нанес пушечный удар низом с дальнего края штрафной площади — 1:0.
Как-то перестроиться и уйти от поражения "Ньюкаслу" не удалось, несмотря на появление на замену трех атакующих игроков. Скорее, "Челси" мог забить свой второй гол.
"Ньюкасл" довольно неплохо оборонялся, а "Челси" атаковал не так уж опасно, несмотря на контроль мяча и давление. Тем не менее, результат выглядит справедливым — "сороки" приехали за ничьей и не смогли ничего предложить, когда пропустили.
"Челси" — "Ньюкасл". Отчет о матче
19.10.2019 18:55
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Последние комментарии:
Родри и Ферна ЦЗ, заебись, главное что не Отаменди.
(ответить)
Шпоры не выиграли, Челси отскочил. неожиданный пока тур, как бэ Сити КП не обыграл:(
(ответить)
челси хорошо смотрится, вопреки здравому смыслу. в каждом матче есть bc, у своих допускают по минимуму. при этом ещё и андерперформят, что вообще дико.
сити без номинальных центрбэков, надо будет в записи глянуть на этот шедевр.
(ответить)
Гвардиола опять чудит с составом) ну посмотрим на Родри и Фернандиньо на позиции центральных защитников )))
(ответить)
притопим за кристал пэлэс
ведь итак ясно, что у ливера чемпик отберет не мс, а как раз челси, тихим сапом, потихоньку.
а пепу место на страпоне, так шо вперед КП.
(ответить)
9.10.2019 18:55 #
jokerz
покетино, ку ка ре ку, покетино топ
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/74105/?c=1#c6999524
это каминг-аут?
лемурс признался, что он петух?
(ответить)
Пулишич, Одои, Обрахэм, Зума, Баркли, Ковачич - с этими игроками только и бороться за Лигу Европы.
Лэмпард обречен, жаль пенсов ждущих чуда
(ответить)
В любой ветке, при Любой погоде, Астер горит как шлюха последняя на ЛФК.
Каеф.
Членсов с отскоком.
(ответить)
почему голлум похож на сульшера?
(ответить)
Божечки, МС без ЦЗ играет.
(ответить)
жалко, что абрахам свою двушку не положил сегодня
так -то лучший нап лиги. Только АГуэро способен с ним потягаться за звание лучшего напа в лиге.
Остальные мусор по типу дерьмины
(ответить)
если Лэмпс завезет в зону ЛЧ,такой кризисный Челси честь и хвала ему.
(ответить)
Че там у членче опять все игроки стали лучшими на своих позициях? Аспи, Кова, Пуля.
(ответить)
Одои в порядке.
(ответить)
Огласите состав КОРОЛЕЙ! братишки.
(ответить)
Ожидаемо тяжелый матч после убогих сборных. Но победили заслуженно.
(ответить)
еще кова сегодня был предельно хорош
ну на фоне баркли так вообзе здездалёт
(ответить)
Просто дерьмовый 1 тайм. Но, в 1 тайме Сороки старались-бегали.
По персоналиям:
Маунт - слабовато.
Абрахам - слабовато
Виллиан старался, бегает, но раньше и этого не делал. В конце выручил, когда у игрока гостей мяч обокрал на фланге Аспиликуэты.
Защита, в принципе, весьма неплоха была. Но и соперник был не ахти.
Аспиликуэта неплох, но его серьезный минус - это навесы. Мораты уже нет впереди, алле, Аспи .. ..
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Атакерам не хватает ложных замахов, когда можно вратаря и защитников обманывать и закатывать в пустые. Над этим надо работать. Вместо 3:0 жалкие 1:0
Ковачич боится ударить по мячу, когда приближается к штрафной площади?? Пора уже бить ему, а не пытаться найти адресата в синей футболке сбоку
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даже отскок им не поможет попасть в четверку в этом сезоне
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Матч был слишком напряженным, Ньюкасл просто мощно держались в защите, ну и в контраатаках огрызались, хотелось бы отметить очень топовую игру Виллиана, Зума, Жоржинью и Аспи, как Зума сегодня страховал и выигрывал верхи это топ, Томмори слишком слабая игра, было много косяков, Одои хоть и были моменты, отыграл он средне, не было той активности как у Вилли, Абрахам не повезло с моментами, перекладина и 2 момента мимо или защитник/вратарь вытаскивал, вообщем хорош, ну и Алонсо, заслужил похвалы, хороший гол...
В целом отличная атакующая игра с доминированием, 76% ,12 угловых, 15 ударов мы точно били, Нью хорошо держался, но класс есть класс, нравится мне этот Челси, удачи Френку.
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