"Челси" вырвал победу у "Ньюкасла" благодаря голу Алонсо

Маркос Алонсо Гол Маркоса Алонсо принес "Челси" третью подряд победу в Премьер-Лиге — 1:0 над "Ньюкаслом".

Относительно разгромной победы над "Саутгемптоном" главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард недосчитался Нголо Канте, которого он заменил на Росса Баркли.

А вот стартовый состав "сорок" и вовсе не изменился — Стив Брюс доверился тем же 11 игрокам, что и против "Манчестер Юнайтед".

"Ньюкасл" ничуть не тушевался в начале матча, однако постепенно инициатива стала переходить к хозяевам, чьи молодые и стремительные игроки — в первую очередь Каллум Хадсон-Одои и Мейсон Маунт — принялись растягивать чужую оборону.

На 20-й минуте случился первый удар в створ. Как раз Маунт бил после передачи Хадсон-Одои из пределов штрафной площади, однако Мартин Дубравка отвел угрозу от своих ворот.

Дальше этого дело у "Челси" не пошло. "Ньюкасл" подстроился под манеру игры соперника и изредка сам пытался атаковать, хотя и безуспешно.

В начале второго тайма себя обнаружил Тэмми Абрахэм, который до тех пор выглядел совершенно невыразительно. Молодой нападающий пробил головой в крестовину после подачи Виллианом углового.

Если "сорок" ничья вполне устраивала, то "синим" одного очка была мало. Чем дальше, тем давление хозяев становилось все ощутимее.

После пары отличных сейвов Дубравка все же пропустил. Это случилось на 72-й минуте, когда Маркос Алонсо нанес пушечный удар низом с дальнего края штрафной площади — 1:0.

Как-то перестроиться и уйти от поражения "Ньюкаслу" не удалось, несмотря на появление на замену трех атакующих игроков. Скорее, "Челси" мог забить свой второй гол.

"Ньюкасл" довольно неплохо оборонялся, а "Челси" атаковал не так уж опасно, несмотря на контроль мяча и давление. Тем не менее, результат выглядит справедливым — "сороки" приехали за ничьей и не смогли ничего предложить, когда пропустили.

"Челси" — "Ньюкасл". Отчет о матче


Метки Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2019 18:55

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Последние комментарии:




  1. sapojnik 19.10.2019 19:34 # sapojnik
    Родри и Ферна ЦЗ, заебись, главное что не Отаменди.

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  2. alexomck 19.10.2019 19:33 # alexomck
    Шпоры не выиграли, Челси отскочил. неожиданный пока тур, как бэ Сити КП не обыграл:(

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  3. satellite 19.10.2019 19:32 # satellite
    челси хорошо смотрится, вопреки здравому смыслу. в каждом матче есть bc, у своих допускают по минимуму. при этом ещё и андерперформят, что вообще дико.
    сити без номинальных центрбэков, надо будет в записи глянуть на этот шедевр.

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  4. largo-winch 19.10.2019 19:32 # largo-winch
    Гвардиола опять чудит с составом) ну посмотрим на Родри и Фернандиньо на позиции центральных защитников )))

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  5. thegodfather 19.10.2019 19:28 # thegodfather
    притопим за кристал пэлэс
    ведь итак ясно, что у ливера чемпик отберет не мс, а как раз челси, тихим сапом, потихоньку.
    а пепу место на страпоне, так шо вперед КП.

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  6. thegodfather 19.10.2019 19:25 # thegodfather
    9.10.2019 18:55 #
    jokerz

    покетино, ку ка ре ку, покетино топ
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/74105/?c=1#c6999524


    это каминг-аут?
    лемурс признался, что он петух?

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  7. largo-winch 19.10.2019 19:24 # largo-winch
    Пулишич, Одои, Обрахэм, Зума, Баркли, Ковачич - с этими игроками только и бороться за Лигу Европы.
    Лэмпард обречен, жаль пенсов ждущих чуда

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  8. mikkiynwa 19.10.2019 19:24 # mikkiynwa
    В любой ветке, при Любой погоде, Астер горит как шлюха последняя на ЛФК.

    Каеф.

    Членсов с отскоком.

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  9. wilegend 19.10.2019 19:23 # wilegend
    почему голлум похож на сульшера?

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  10. akado 19.10.2019 19:21 # akado
    Божечки, МС без ЦЗ играет.

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  11. thegodfather 19.10.2019 19:16 # thegodfather
    жалко, что абрахам свою двушку не положил сегодня
    так -то лучший нап лиги. Только АГуэро способен с ним потягаться за звание лучшего напа в лиге.
    Остальные мусор по типу дерьмины

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  12. bluehonorcfc9 19.10.2019 19:15 # bluehonorcfc9
    если Лэмпс завезет в зону ЛЧ,такой кризисный Челси честь и хвала ему.

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  13. slash-lfc 19.10.2019 19:13 # slash-lfc
    Че там у членче опять все игроки стали лучшими на своих позициях? Аспи, Кова, Пуля.

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  14. mototroller 19.10.2019 19:12 # mototroller
    Одои в порядке.

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  15. sapojnik 19.10.2019 19:11 # sapojnik
    Огласите состав КОРОЛЕЙ! братишки.

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  16. idel 19.10.2019 19:09 # idel
    Ожидаемо тяжелый матч после убогих сборных. Но победили заслуженно.

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  17. thegodfather 19.10.2019 19:09 # thegodfather
    еще кова сегодня был предельно хорош

    ну на фоне баркли так вообзе здездалёт

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  18. staryi-eblan 19.10.2019 19:07 # staryi-eblan
    Просто дерьмовый 1 тайм. Но, в 1 тайме Сороки старались-бегали.

    По персоналиям:

    Маунт - слабовато.

    Абрахам - слабовато

    Виллиан старался, бегает, но раньше и этого не делал. В конце выручил, когда у игрока гостей мяч обокрал на фланге Аспиликуэты.

    Защита, в принципе, весьма неплоха была. Но и соперник был не ахти.

    Аспиликуэта неплох, но его серьезный минус - это навесы. Мораты уже нет впереди, алле, Аспи .. ..
    ______________________________________

    Атакерам не хватает ложных замахов, когда можно вратаря и защитников обманывать и закатывать в пустые. Над этим надо работать. Вместо 3:0 жалкие 1:0

    Ковачич боится ударить по мячу, когда приближается к штрафной площади?? Пора уже бить ему, а не пытаться найти адресата в синей футболке сбоку

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  19. reams 19.10.2019 19:07 # reams
    даже отскок им не поможет попасть в четверку в этом сезоне

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  20. shymkentski 19.10.2019 19:06 # shymkentski
    Матч был слишком напряженным, Ньюкасл просто мощно держались в защите, ну и в контраатаках огрызались, хотелось бы отметить очень топовую игру Виллиана, Зума, Жоржинью и Аспи, как Зума сегодня страховал и выигрывал верхи это топ, Томмори слишком слабая игра, было много косяков, Одои хоть и были моменты, отыграл он средне, не было той активности как у Вилли, Абрахам не повезло с моментами, перекладина и 2 момента мимо или защитник/вратарь вытаскивал, вообщем хорош, ну и Алонсо, заслужил похвалы, хороший гол...
    В целом отличная атакующая игра с доминированием, 76% ,12 угловых, 15 ударов мы точно били, Нью хорошо держался, но класс есть класс, нравится мне этот Челси, удачи Френку.

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