"Челси" вырвал победу у "Ньюкасла" благодаря голу Алонсо

Гол Маркоса Алонсо принес "Челси" третью подряд победу в Премьер-Лиге — 1:0 над "Ньюкаслом".

Относительно разгромной победы над "Саутгемптоном" главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард недосчитался Нголо Канте, которого он заменил на Росса Баркли.



А вот стартовый состав "сорок" и вовсе не изменился — Стив Брюс доверился тем же 11 игрокам, что и против "Манчестер Юнайтед".



"Ньюкасл" ничуть не тушевался в начале матча, однако постепенно инициатива стала переходить к хозяевам, чьи молодые и стремительные игроки — в первую очередь Каллум Хадсон-Одои и Мейсон Маунт — принялись растягивать чужую оборону.



На 20-й минуте случился первый удар в створ. Как раз Маунт бил после передачи Хадсон-Одои из пределов штрафной площади, однако Мартин Дубравка отвел угрозу от своих ворот.



Дальше этого дело у "Челси" не пошло. "Ньюкасл" подстроился под манеру игры соперника и изредка сам пытался атаковать, хотя и безуспешно.



В начале второго тайма себя обнаружил Тэмми Абрахэм, который до тех пор выглядел совершенно невыразительно. Молодой нападающий пробил головой в крестовину после подачи Виллианом углового.



Если "сорок" ничья вполне устраивала, то "синим" одного очка была мало. Чем дальше, тем давление хозяев становилось все ощутимее.



После пары отличных сейвов Дубравка все же пропустил. Это случилось на 72-й минуте, когда Маркос Алонсо нанес пушечный удар низом с дальнего края штрафной площади — 1:0.



Как-то перестроиться и уйти от поражения "Ньюкаслу" не удалось, несмотря на появление на замену трех атакующих игроков. Скорее, "Челси" мог забить свой второй гол.



"Ньюкасл" довольно неплохо оборонялся, а "Челси" атаковал не так уж опасно, несмотря на контроль мяча и давление. Тем не менее, результат выглядит справедливым — "сороки" приехали за ничьей и не смогли ничего предложить, когда пропустили.



"Челси" — "Ньюкасл". Отчет о матче