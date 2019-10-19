Фергюсон посетил базу "Юнайтед" перед матчем с "Ливерпулем"

Сэр Алекс Фергюсон нанес визит на тренировочную базу "Манчестер Юнайтед" накануне матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Согласно слухам, воскресный матч на "Олд Траффорд" против лидеров Премьер-Лиги может стать определяющим для судьбы главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера.



Лишь сегодня утром таблоид Metro сообщил, что Сульшер может подать в отставку, если затяжной спад "Юнайтед" не прервется и если он придет к мысли, что так будет лучше для клуба.



В преддверии столь важного матча свою поддержку Сульшеру выразил исполнительный директор "дьяволов" Эд Вудворд. Великий Фергюсон тоже не оставил норвежского специалиста в беде и в субботу почтил своим визитом базу в Каррингтоне.



Как сообщает Manchester Evening News, Фергюсон поговорил с Сульшером и его ассистентом Майклом Кэрриком во время матча команды U-18 "Юнайтед" против сверстников из "Мидлсбро".



Добавим, что сам сэр Алекс 64 раза противостоял "Ливерпулю", одержав 29 побед, потерпев 21 поражение и 14 раз сыграв вничью.