Фергюсон посетил базу "Юнайтед" перед матчем с "Ливерпулем"

Сэр Алекс Фергюсон Сэр Алекс Фергюсон нанес визит на тренировочную базу "Манчестер Юнайтед" накануне матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Согласно слухам, воскресный матч на "Олд Траффорд" против лидеров Премьер-Лиги может стать определяющим для судьбы главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера.

Лишь сегодня утром таблоид Metro сообщил, что Сульшер может подать в отставку, если затяжной спад "Юнайтед" не прервется и если он придет к мысли, что так будет лучше для клуба.

В преддверии столь важного матча свою поддержку Сульшеру выразил исполнительный директор "дьяволов" Эд Вудворд. Великий Фергюсон тоже не оставил норвежского специалиста в беде и в субботу почтил своим визитом базу в Каррингтоне.

Как сообщает Manchester Evening News, Фергюсон поговорил с Сульшером и его ассистентом Майклом Кэрриком во время матча команды U-18 "Юнайтед" против сверстников из "Мидлсбро".

Добавим, что сам сэр Алекс 64 раза противостоял "Ливерпулю", одержав 29 побед, потерпев 21 поражение и 14 раз сыграв вничью.


Метки Манчестер Юнайтед, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2019 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1322

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 19.10.2019 19:08 # largo-winch
    Зашел напомнить всем, что они играют Манчестер Юнайтед!
    Вухахаах

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  2. jack-willsher 19.10.2019 18:19 # jack-willsher
    по пути к судейской)))))

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  3. kos9k 19.10.2019 18:15 # kos9k
    Великий человек!

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  4. vertigo-92 19.10.2019 18:15 # vertigo-92
    читы пошли, но даже с этим не вывезут)

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  5. kos9k 19.10.2019 18:02 # kos9k
    поделился своим опытом работы с судьями?
    когда уже откинется этот хуесос? пздцПользователь получил предупреждение

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