Фергюсон посетил базу "Юнайтед" перед матчем с "Ливерпулем"
Сэр Алекс Фергюсон нанес визит на тренировочную базу "Манчестер Юнайтед" накануне матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля".
Согласно слухам, воскресный матч на "Олд Траффорд" против лидеров Премьер-Лиги может стать определяющим для судьбы главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера.
Лишь сегодня утром таблоид Metro сообщил, что Сульшер может подать в отставку, если затяжной спад "Юнайтед" не прервется и если он придет к мысли, что так будет лучше для клуба.
В преддверии столь важного матча свою поддержку Сульшеру выразил исполнительный директор "дьяволов" Эд Вудворд. Великий Фергюсон тоже не оставил норвежского специалиста в беде и в субботу почтил своим визитом базу в Каррингтоне.
Как сообщает Manchester Evening News, Фергюсон поговорил с Сульшером и его ассистентом Майклом Кэрриком во время матча команды U-18 "Юнайтед" против сверстников из "Мидлсбро".
Добавим, что сам сэр Алекс 64 раза противостоял "Ливерпулю", одержав 29 побед, потерпев 21 поражение и 14 раз сыграв вничью.
19.10.2019 18:00
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Зашел напомнить всем, что они играют Манчестер Юнайтед!
Вухахаах
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по пути к судейской)))))
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Великий человек!
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читы пошли, но даже с этим не вывезут)
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поделился своим опытом работы с судьями?
когда уже откинется этот хуесос? пздц
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