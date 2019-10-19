Отрыв "Ливерпуля" был бы в два раза меньше без VAR

VAR Преимущество "Ливерпуля" над ближайшим преследователем в Премьер-Лиге было бы в два раза меньше, если бы не система VAR.

Как известно, сезон 2019/20 — первый, когда система видеопомощи рефери используется в Премьер-Лиге. Порой работа VAR вызывает нарекания, и некоторые команды от нее страдают, но другим она оказывается на руку — например, "Ливерпулю".

"Ливерпулю" удалось вырваться вперед относительно "Манчестер Сити" уже во втором туре, когда VAR отменила гол нападающего "горожан" Габриэля Жезуса против "Тоттенхэма" (2:2).

Тогда VAR зафиксировала игру рукой у Эмерика Лапорта, прежде чем Жезус поразил ворота, поэтому "Сити" был вынужден довольствоваться только одним набранным очком вместо трех, отмечает Daily Mirror.

Также VAR повлияла на ход чемпионской гонки в прошлом месяце, когда "Ливерпуль" одержал выездную победу над "Челси" со счетом 1:2. 100-процентная серия "красных" могла бы прерваться в тот день, если бы не отмененный гол Сесара Аспиликуэты.

Таким образом, если бы не VAR, "Ливерпуль" имел бы своем активе 22 очка против 18 у "Сити", а это четыре балла разницы вместо текущих восьми.


Метки VAR, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2019 17:00

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Последние комментарии:




  1. scouser2005 19.10.2019 17:19 # scouser2005
    А вы не играйте рукой. Это же не гандбол.

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  2. slash-lfc 19.10.2019 17:17 # slash-lfc
    Абсолютно бесполезная инфа

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  3. lovrentiy 19.10.2019 17:14 # lovrentiy
    Кушать подано, господа пенсы и мансята.

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  4. liverpo0ol 19.10.2019 17:06 # liverpo0ol
    Ливерпуль бы выиграл АПЛ если бы был ВАР в пред сезоне. мижухло решил собрать

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  5. kos9k 19.10.2019 17:04 # kos9k
    теперь представьте сколько было бы титулов у мю, если бы не грязный рот афа

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  6. mugabe 19.10.2019 17:03 # mugabe
    лол тянут портовых к чемпику))

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