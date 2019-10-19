Отрыв "Ливерпуля" был бы в два раза меньше без VAR

Преимущество "Ливерпуля" над ближайшим преследователем в Премьер-Лиге было бы в два раза меньше, если бы не система VAR.

Как известно, сезон 2019/20 — первый, когда система видеопомощи рефери используется в Премьер-Лиге. Порой работа VAR вызывает нарекания, и некоторые команды от нее страдают, но другим она оказывается на руку — например, "Ливерпулю".



"Ливерпулю" удалось вырваться вперед относительно "Манчестер Сити" уже во втором туре, когда VAR отменила гол нападающего "горожан" Габриэля Жезуса против "Тоттенхэма" (2:2).



Тогда VAR зафиксировала игру рукой у Эмерика Лапорта, прежде чем Жезус поразил ворота, поэтому "Сити" был вынужден довольствоваться только одним набранным очком вместо трех, отмечает Daily Mirror.



Также VAR повлияла на ход чемпионской гонки в прошлом месяце, когда "Ливерпуль" одержал выездную победу над "Челси" со счетом 1:2. 100-процентная серия "красных" могла бы прерваться в тот день, если бы не отмененный гол Сесара Аспиликуэты.



Таким образом, если бы не VAR, "Ливерпуль" имел бы своем активе 22 очка против 18 у "Сити", а это четыре балла разницы вместо текущих восьми.