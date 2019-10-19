"Эвертон" покинул зону вылета благодаря победе над "Вест Хэмом"

Гульфи Сигурдссон Одержав победу 2:0 над "Вест Хэмом", "Эвертон" прервал серию из четырех поражений подряд и выкарабкался из зоны вылета Премьер-Лиги.

Пару раз проверив голкипера "молотобойцев" в начале матча, на 17-й минуте "ириски" все-таки открыли счет, и это было вполне заслуженно. Бернард продрался мимо Артура Масуаку на краю штрафной, а затем почти с нулевого угла поразил ворота — 1:0.

В остатке тайма "Вест Хэм" был ужасен и лишь по счастливой случайности не пропустил еще — например, на 22-й минуте только штанга спасла гостей после удара Ришарлисона.

В перерыве главный тренер "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини выпустил Андрея Ярмоленко, но толку если и было, то мало. "Эвертон" по-прежнему смотрелся лучше, а Ришарлисон даже забил гол, который был отменен из-за офсайда.

Упустив несколько возможностей сделать преимущество в счете комфортным, "ириски" едва за это не поплатились. На 84-й минуте Джордан Пикфорд совершил потрясающий сейв на линии ворот после удара Анджело Огбонны со считанных метров, вдобавок с рикошетом.

Точка в матче была поставлена в компенсированное время, когда вышедший на замену Гульфи Сигурдссон усадил Джека Уилшира на пятую точку и пробил с дистанции под перекладину — 2:0.

"Эвертон" прервал свою серию из четырех поражений подряд и одержал победу, которая позволила команде Марку Силвы выкарабкаться из зоны вылета и обойти "Манчестер Юнайтед".

"Эвертон" — "Вест Хэм". Отчет о матче


Метки Вест Хэм, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2019 16:25

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  1. mancunia-planet 19.10.2019 16:42 # mancunia-planet
    отскочил Марку

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  2. stargazer 19.10.2019 16:38 # stargazer
    Долбаный OKKO! Так и не смог зайти(

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  3. alexomck 19.10.2019 16:37 # alexomck
    6 очков до второго места.

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  4. brown-ale 19.10.2019 16:31 # brown-ale
    Завтра Ман Юнайтед будет в зоне вылета. Скриньте.

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  5. mugabe 19.10.2019 16:28 # mugabe
    лол
    эве для скумеров освободил место

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