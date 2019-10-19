МЮ может продлить контракт с Матичем, хотя тот и не нужен Сульшеру

"Манчестер Юнайтед" может продлить на один год контракт Неманьи Матича, чтобы не потерять сербского полузащитника свободным агентом по окончании сезона.

В июле 2017 Матич перебрался на "Олд Траффорд" из "Челси" по сделке стоимостью 40 миллионов фунтов, но так и не смог оправдать те ожидания, которые на него возлагали как на опытного и титулованного игрока.



Сейчас у 31-летнего Матича наблюдается затяжной спад, из-за чего Неманья перестал проходить в стартовый состав "красных дьяволов". Сам серб уже говорил, что разочарован своей ролью и не привык сидеть на скамейке.



Эта ситуация не осталась без внимания со стороны зарубежных клубов, которые уже в январе могут начать переговоры с Матичем. В числе претендентов на полузащитника называется "Интер".



Однако Corriere Dello Sport утверждает, что "Юнайтед" готов воспользоваться своей опцией и автоматически продлить контракт Матича на 12 месяцев, дабы предотвратить уход Неманьи безо всякой компенсации.



Несмотря на то, что Матич не входит в долгосрочные планы главного тренера "дьяволов" Оле Гуннара Сульшера, "Юнайтед" хочет отбить хотя бы часть своих инвестиций в полузащитника.