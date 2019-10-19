Скоулз понял, что МЮ ждут трудные времена, после покупки Феллайни и Маты

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз понял, что "красных дьяволов" ждут трудные времена, когда его бывший клуб совершил свое первые два приобретения после ухода сэра Алекса Фергюсона.

Став преемником сэр Алекса в 2013 году, Дэвид Мойес столкнулся со сложностями с привлечением больших игроков на "Олд Траффорд". Шотландский тренер был вынужден довольствоваться покупкой Маруана Феллайни и Хуана Маты, и уже тогда Скоулз испытал беспокойство.



"Думаю, сигнал тревоги прозвучал почти сразу, как Дэвид взялся за работу и купил Хуана Мату с Феллайни за примерно 70 миллионов фунтов. Они по-своему хорошие игроки, но я не думаю, что они подходят "Манчестер Юнайтед".



"Я не думаю, что сэр Алекс или Дэвид Гилл купили бы такого рода игроков, поэтому, думаю, уже тогда прозвучал сигнал тревоги. Сейчас мы находимся в таком положении, потому что покупаем игроков, которых мы сами не воспринимаем игроками "Юнайтед".



"Но пришел Оле, и у него есть возможность это исправить", — сообщил Скоулз Metro.