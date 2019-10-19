Скоулз понял, что МЮ ждут трудные времена, после покупки Феллайни и Маты

Хуан Мата и Маруан Феллайни Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз понял, что "красных дьяволов" ждут трудные времена, когда его бывший клуб совершил свое первые два приобретения после ухода сэра Алекса Фергюсона.

Став преемником сэр Алекса в 2013 году, Дэвид Мойес столкнулся со сложностями с привлечением больших игроков на "Олд Траффорд". Шотландский тренер был вынужден довольствоваться покупкой Маруана Феллайни и Хуана Маты, и уже тогда Скоулз испытал беспокойство.

"Думаю, сигнал тревоги прозвучал почти сразу, как Дэвид взялся за работу и купил Хуана Мату с Феллайни за примерно 70 миллионов фунтов. Они по-своему хорошие игроки, но я не думаю, что они подходят "Манчестер Юнайтед".

"Я не думаю, что сэр Алекс или Дэвид Гилл купили бы такого рода игроков, поэтому, думаю, уже тогда прозвучал сигнал тревоги. Сейчас мы находимся в таком положении, потому что покупаем игроков, которых мы сами не воспринимаем игроками "Юнайтед".

"Но пришел Оле, и у него есть возможность это исправить", — сообщил Скоулз Metro.


Метки Манчестер Юнайтед, Скоулз

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1789

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  1. tra-hall 19.10.2019 17:17 # tra-hall
    Аве! Оле!

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  2. farot 19.10.2019 16:45 # farot
    он в курсе, что кучерявого взяли летом, а Мату зимой?

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  3. elprimer 19.10.2019 16:28 # elprimer
    Зря он гонит на эту парочку, они ещё скажут последнее слово, когда зажгут в пердиве.

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  4. chelsiukpro 19.10.2019 16:12 # chelsiukpro
    По поводу Маты бред! Топово у Челси играл, Маур просто сплавил. Насчёт Фелайни х.йзнает

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  5. manchester-united 19.10.2019 16:04 # manchester-united
    Все правильно говорит этот гений. Ебанyтым не понять.

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  6. mugabe 19.10.2019 15:54 # mugabe
    Ржавый мудак совсем сбрендил

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  7. vyrentz 19.10.2019 15:50 # vyrentz
    Сразу видно человека несущего херню в своих каких-то интересах, авось писал схавает. За время после ухода САФа было много ебанутых трансферов, но это явно не Мата с Феллаини.

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  8. jack-willsher 19.10.2019 15:46 # jack-willsher
    а чем был плох мата и фел?

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  9. ensiferum 19.10.2019 15:35 # ensiferum
    САФ помоев напокупал достаточно, чтобы деньжат отмыть, так что спорное высказывание.

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  10. tursa 19.10.2019 15:34 # tursa
    Чем плох Мата? А Оле покупает игроков топ уровня?
    Или что значит игроки «Юнайтед»?

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