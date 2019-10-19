Скоулз понял, что МЮ ждут трудные времена, после покупки Феллайни и Маты
Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз понял, что "красных дьяволов" ждут трудные времена, когда его бывший клуб совершил свое первые два приобретения после ухода сэра Алекса Фергюсона.
Став преемником сэр Алекса в 2013 году, Дэвид Мойес столкнулся со сложностями с привлечением больших игроков на "Олд Траффорд". Шотландский тренер был вынужден довольствоваться покупкой Маруана Феллайни и Хуана Маты, и уже тогда Скоулз испытал беспокойство.
"Думаю, сигнал тревоги прозвучал почти сразу, как Дэвид взялся за работу и купил Хуана Мату с Феллайни за примерно 70 миллионов фунтов. Они по-своему хорошие игроки, но я не думаю, что они подходят "Манчестер Юнайтед".
"Я не думаю, что сэр Алекс или Дэвид Гилл купили бы такого рода игроков, поэтому, думаю, уже тогда прозвучал сигнал тревоги. Сейчас мы находимся в таком положении, потому что покупаем игроков, которых мы сами не воспринимаем игроками "Юнайтед".
"Но пришел Оле, и у него есть возможность это исправить", — сообщил Скоулз Metro.
19.10.2019 15:00
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Последние комментарии:
Аве! Оле!
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он в курсе, что кучерявого взяли летом, а Мату зимой?
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Зря он гонит на эту парочку, они ещё скажут последнее слово, когда зажгут в пердиве.
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По поводу Маты бред! Топово у Челси играл, Маур просто сплавил. Насчёт Фелайни х.йзнает
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Все правильно говорит этот гений. Ебанyтым не понять.
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Ржавый мудак совсем сбрендил
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Сразу видно человека несущего херню в своих каких-то интересах, авось писал схавает. За время после ухода САФа было много ебанутых трансферов, но это явно не Мата с Феллаини.
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а чем был плох мата и фел?
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САФ помоев напокупал достаточно, чтобы деньжат отмыть, так что спорное высказывание.
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Чем плох Мата? А Оле покупает игроков топ уровня?
Или что значит игроки «Юнайтед»?
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