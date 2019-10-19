Ходжсон: "Надеюсь, Стерлинг отблагодарит меня, сыграв плохо"

Наставник "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон надеется, что вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг вернет ему должок, сыграв плохо субботний матч Премьер-Лиги на "Селхерст Парк".

В свое время именно Ходжсон был во главе сборной Англии, когда 17-летний Стерлинг дебютировал на международном уровне, поэтому Рой вправе считать, что он повлиял на карьеру Рахима.



В этом сезоне Стерлинг набрал просто устрашающую форму и теперь может похвастать 13 голами в 15 матчах за клуб и сборную, поэтому Ходжсон справедливо опасается своего бывшего подопечного перед противостоянием с "Сити".



"Он всегда был великолепным полузащитником. Он упорно трудился и в большинстве случаев совершал хорошие рывки. Я помню, в выездном матче против Швейцарии он играл позади нападающих, как он это делал в "Ливерпуле", и он был великолепен".



"Я не был доволен уровнем критики, под которой он находился, и тем вниманием, которое к нему проявляли в социальных сетях и медиа".



"Думаю, важно то, что всем им не удалось нарушить его уверенность в себе, он не переставал верить в свои способности. Сейчас он играет за команду, которая создает много моментов, и когда он выходит на правильные позиции, он может забивать голы".



"Должен признать, в этом отношении он стал гораздо более зрелым игроком. Он принял всю эту ответственность — не только как игрок "Манчестер Сити", но и как тот, кто несет тяжелое бремя, связанное с проблемой расизма".



"Он произносит блестящие речи. Я хвалю его в надежде, что он отблагодарит меня, сыграв очень плохо", — цитирует Ходжсона Sky Sports.