Клопп: "Сульшер не нуждается в моем совете"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что Оле Гуннар из "Манчестер Юнайтед" не нуждается в его совете.

На старте нового сезона "красные дьяволы" испытывают колоссальные затруднения, отстав от лидирующего "Ливерпуля" уже на 15 очков.



На пресс-конференции в пятницу Клоппа спросили, может ли он дать какой-либо совет Сульшеру, однако Юрген считает, что его норвежский коллега достаточно опытен, чтобы самостоятельно найти выход из ситуации.



"Он не нуждается в моем совете. Он находится в клубе уже 10-15 лет суммарно. Он был там как игрок, он знает все там".



"Он обладает опытом в футболе как тренер. Знаю, порой люди думают, что перед тем, как возглавить "Барселону", ты должен поработать с "Реалом". Но это неправда. Он знает, что у тебя просто должно получаться".



"Это касается всех нас. Поэтому так много тренеров увольняют. Если люди теряют терпение, тогда мы уходим".



"На мой взгляд, он хорошо освоился там. Все они знают, какая сложная задача им предстоит. Никто не проигрывает тебе, потому что ты "Ливерпуль" или "Манчестер Юнайтед". Все решают действия на поле".



"Я не думаю, что вам нужно переживать насчет Оле. Он в хорошем положении и имеет шансы на победу. Нам же нужно сделать так, чтобы этого не произошло", — цитирует Клоппа Goal.