Гвардиола: "Сейчас "Ливерпуль" не остановить"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что в данный момент "Ливерпуль" не остановить.
В восьми первых турах Премьер-Лиги "Сити" отстал от "Ливерпуля" уже на восемь очков. И хотя в прошлой кампании "горожанам" удалось отыграть такого рода дистанцию, Гвардиола не ожидает, что сценарий повторится. Но в то же время Хосеп не выбрасывает белый флаг раньше времени.
"Я не верю в такого рода вещи — каждый сезон отличается. Единственный способ быть успешным в спорте — жить настоящим. На данной стадии я не ставлю никакую цель или очковый рубеж. Мы можем сделать это в апреле или мае, однако прямо сейчас нам противостоит соперник, которого не остановить. "Ливерпуль" — чемпион Европы и не проиграл ни одного из восьми матчей".
"Мы просто должны стараться делать то, что мы умеем делать. У нас остается еще 50 матчей во всех соревнованиях".
"Я не стремлюсь быть парнем, который думает, что он будет выигрывать Премьер-Лигу до конца своей жизни. Конечно, я по-прежнему хочу побеждать, и я по-прежнему считаю нас претендентами, но впереди еще длинный путь, и случиться может всякое, включая травмы".
"Если мы не выиграем титул, я поздравлю команду, которая сделает это. "Ливерпуль" выступает великолепно, но "Челси" и "Арсенал" становятся лучше. Уровень постоянно растет", — цитирует Гвардиолу The Guardian.
19.10.2019 12:25
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Последние комментарии:
Гвардиола постоянно пиз дит за какой-то уровень, чтобы свои достижения еще более возвеличить, хотя дела у конкурентов уже который год херовые. МЮ, Челси, Арсенал обладают, возможно, самыми слабыми командами за долгое время. Хз какие будут успехи в их развитии. Тоттенхэму не хватило какой-либо крупной победы для следующего шага. В итоге клуб бьется головой о потолок и зарабатывает себе ЧМТ, не более. Проблем у всех дохерищa и только Ливерпулю удалось выйти на нужные обороты.
И лысый с единственным стоящим конкурентом, шикарными жеребьевками (см. прошлый сезон) и двумя составами ноет как сyка. Самому не стремно? Тв и медиа тоже работают как надо. Любую проблему, с которой сталкиваются десятки других топ-тренеров рисуют как катастрофу, с которой может справиться только гений. Пиар кампания во все красе.
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куда он свалит интересно если не выиграет лч в этом году
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Наполи остановил
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Как же он зае6ал пи3деть о Ливерпуле. Рили Шарлатан ссыкливый.
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шарлатан стелет соломку. в итоге ни апл ни лч не возьмет, и будет радоваться сраному кубку КАЛ
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