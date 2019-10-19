Гвардиола: "Сейчас "Ливерпуль" не остановить"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что в данный момент "Ливерпуль" не остановить.

В восьми первых турах Премьер-Лиги "Сити" отстал от "Ливерпуля" уже на восемь очков. И хотя в прошлой кампании "горожанам" удалось отыграть такого рода дистанцию, Гвардиола не ожидает, что сценарий повторится. Но в то же время Хосеп не выбрасывает белый флаг раньше времени.



"Я не верю в такого рода вещи — каждый сезон отличается. Единственный способ быть успешным в спорте — жить настоящим. На данной стадии я не ставлю никакую цель или очковый рубеж. Мы можем сделать это в апреле или мае, однако прямо сейчас нам противостоит соперник, которого не остановить. "Ливерпуль" — чемпион Европы и не проиграл ни одного из восьми матчей".



"Мы просто должны стараться делать то, что мы умеем делать. У нас остается еще 50 матчей во всех соревнованиях".



"Я не стремлюсь быть парнем, который думает, что он будет выигрывать Премьер-Лигу до конца своей жизни. Конечно, я по-прежнему хочу побеждать, и я по-прежнему считаю нас претендентами, но впереди еще длинный путь, и случиться может всякое, включая травмы".



"Если мы не выиграем титул, я поздравлю команду, которая сделает это. "Ливерпуль" выступает великолепно, но "Челси" и "Арсенал" становятся лучше. Уровень постоянно растет", — цитирует Гвардиолу The Guardian.