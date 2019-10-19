Марку Силва не боится увольнения

Наставник "Эвертона" Марку Силва заявил, что не испытывает страха лишиться своей работы.

К домашнему матчу против "Вест Хэма" в субботу "ириски" подходят, потерпев четыре поражения подряд в Премьер-Лиге.



Некоторые считают, что еще один проигрыш может подтолкнуть мерсисайдский клуб к увольнению Силвы, но сам Марку не переживает на этот счет.



"Я не думаю, что меня уволят в этой ситуации. Я не забиваю себе голову такими вещами. Когда я выигрываю пять или шесть матчей, я не думаю о продлении своего контракта и о том, что получу еще три года".



"Футбольный тренер ни на секунду не задумывается о таких вещах. Мы должны думать о том, чтобы хорошо работать всю неделю, разработать хороший план и показать хорошую игру и сплоченность в субботу. На прочие вещи я не трачу ни секунды", — цитирует Силву The Guardian.