Клопп: "На 100 процентов понимаю жалобы "Сити"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поддержал жалобы "Манчестер Сити" на расписание матчей около Рождества.

На днях директор "горожан" Омар Беррада и главный тренер Хосеп Гвардиола много жаловались на расписание праздничного периода, указывая на то, что между двумя соседними матчами у них будет менее двух суток на восстановление.

Клопп соглашается, что таких вещей не должно происходить, но вместе с тем отрицает, что "Ливерпуль" получит преимущество благодаря более благоприятному календарю.

"У нас в декабре на матч больше, чем у "Сити". Как мы можем получить какое-либо преимущество? Если говорить о декабре, то как можно вместить этот лишний матч? Это невозможно, но нам это каким-то образом удалось, потому что нам предстоит отправиться в Катар и выступить на клубном Чемпионате Мира".

"Я полностью на стороне "Сити" в том отношении, что матчей, между которыми 46 часов, не должно быть. Это похоже на то, когда мы играли против "Сандерленда" (в 2016). Это просто не нормально. Три года спустя мы снова говорим об этом, и ничего не изменилось. Проблема никуда не делась".

"Это правда, что телевизионные компании платят большие деньги, и это остается их оправданием. Однако мы не должны оставлять такие вещи без внимания".

"48 часов между матчами — это по-прежнему не вполне приемлемо, но менее 46 часов... Я правда понимаю, почему в "Сити" не рады. Я понимаю их на 100 процентов", — цитирует Клоппа The Telegraph.


Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2019 10:00

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  1. fanstevengerrard 19.10.2019 12:01 # fanstevengerrard
    mancunia-planet

    Че это за долбоебина, кто знает? Что не коммент, то высер какого-то уебка.

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  2. elprimer 19.10.2019 11:43 # elprimer
    Как же убог шарлотан, на фоне топа. Небо и земля.

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  3. mikkiynwa 19.10.2019 11:07 # mikkiynwa
    Норм обоссал нытика пердиолу, тут один хуесос шитивский уже писал в Новости о нытье сосиолы, о том, что Календарь у ЛФК легче, а по факту у нас на один матч больше, ехехе
    Сосите обоссаные КАЛАЛИ

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  4. lovrentiy 19.10.2019 10:40 # lovrentiy
    Всё не нормально, на то и боксинг дэй, это проверка на выносливость, огромные деньги получают.

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  5. sapojnik 19.10.2019 10:26 # sapojnik
    Конченный гандон

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  6. mancunia-planet 19.10.2019 10:04 # mancunia-planet
    Здарова скаузеры лузеры

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