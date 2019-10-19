Клопп: "На 100 процентов понимаю жалобы "Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поддержал жалобы "Манчестер Сити" на расписание матчей около Рождества.

На днях директор "горожан" Омар Беррада и главный тренер Хосеп Гвардиола много жаловались на расписание праздничного периода, указывая на то, что между двумя соседними матчами у них будет менее двух суток на восстановление.



Клопп соглашается, что таких вещей не должно происходить, но вместе с тем отрицает, что "Ливерпуль" получит преимущество благодаря более благоприятному календарю.



"У нас в декабре на матч больше, чем у "Сити". Как мы можем получить какое-либо преимущество? Если говорить о декабре, то как можно вместить этот лишний матч? Это невозможно, но нам это каким-то образом удалось, потому что нам предстоит отправиться в Катар и выступить на клубном Чемпионате Мира".



"Я полностью на стороне "Сити" в том отношении, что матчей, между которыми 46 часов, не должно быть. Это похоже на то, когда мы играли против "Сандерленда" (в 2016). Это просто не нормально. Три года спустя мы снова говорим об этом, и ничего не изменилось. Проблема никуда не делась".



"Это правда, что телевизионные компании платят большие деньги, и это остается их оправданием. Однако мы не должны оставлять такие вещи без внимания".



"48 часов между матчами — это по-прежнему не вполне приемлемо, но менее 46 часов... Я правда понимаю, почему в "Сити" не рады. Я понимаю их на 100 процентов", — цитирует Клоппа The Telegraph.