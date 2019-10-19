Лэмпард признал, что недостаточно говорил о расизме

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард признал, что недостаточно говорил о проблеме расизма в футболе, когда сам был игроком.

Выездной матч сборной Англии против Болгарии в рамках отбора к Евро-2020 в минувший понедельник обернулся громким международным скандалом из-за расистского поведения фанатов в Софии.



Своим поведением игроки сборной Англии заставили всю футбольную Европу говорить о проблеме расизма, а президент Федерации футбола Болгарии, а затем и главный тренер болгар подали в отставку. Случившееся не оставило равнодушным и Лэмпарда.



"Я много где побывал в Европе со сборной Англии, и порой мы тоже сталкивались с этой проблемой. Возможно, мы недостаточно говорили об этом".



"В этом отношении в понедельник случился большой рывок, и мы должны постараться найти в этом позитив. Думаю, теперь футбольные власти и организации должны принять серьезные меры".



"Думаю, мы не должны полагаться на отдельных игроков. Думаю, это наделенные власти люди должны сделать этот шаг", — цитирует Лэмпарда BBC.