Почеттино: "Кейн должен вести себя как настоящий лидер"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино ожидает, что нападающий Харри Кейн проявит себя как "настоящий лидер".

Являясь капитаном в сборной Англии, теперь Кейн будет носить повязку и в своем клубе, ведь первый капитан "шпор" Уго Льорис угодил в лазарет до 2020 года с вывихом локтя.



В отличие от национальной команды, "Тоттенхэм" гораздо сильнее зависит от голов 26-летнего Кейна, однако Почеттино не думает, что возлагает на Харри чересчур большую ответственность.



"Ему не нужно чувствовать чересчур большое давление. Ему нужно вести себя естественно. Это самое важное: не показывать, что на твоих плечах лежит чересчур большая ответственность, а вести себя естественно".



"Когда ты ведешь себя естественно, когда ты настоящий лидер, ты не ощущаешь ответственность. Когда ты делаешь то, что чувствуешь своим сердцем, это происходит так естественно".



"Если ты не настоящий лидер и должен действовать, ты тратишь свою энергию на обдумывание: "Как мне нужно противостоять проблеме?" Но если ты веришь в себя и являешься настоящим лидером, тогда, уверяю вас, ты не чувствуешь ответственность", — цитирует Почеттино Sky Sports.