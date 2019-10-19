"Ливерпуль" и "Челси" интересуются Льюисом Куком

"Ливерпуль" и "Челси" проявляют интерес к полузащитнику "Борнмута" Льюису Куку.

22-летний Кук лишь в прошлом месяце вернулся на футбольное поле, отсутствуя с декабря 2018 из-за тяжелой травмы связок колена.



До своего повреждения Льюис демонстрировал отличный футбол, благодаря чему он дебютировал за сборную Англии и получил новый контракт до июня 2022.



По информации Daily Mail, если Кук сможет восстановить свою прежнюю форму в этом сезоне, то станет трансферной целью минимум для двух больших клубов Премьер-Лиги.



Добавим, что Кук является воспитанником академии "Лидса", который и продал его в "Борнмут" за 7 миллионов фунтов в 2016 году. Льюис был капитаном юношеской сборной Англии, которая в 2017 году выиграла Чемпионат Мира среди 20-летних, а 12 месяцев спустя — престижный турнир в Тулоне.