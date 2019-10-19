Гвардиола пошутил, что составители расписания болеют за "Ливерпуль"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в шутку предположил, что составители расписания матчей Премьер-Лиги являются фанатами "Ливерпуля".



На текущей неделе Премьер-Лига огласила расписание на праздничный период, что вызвало негодование у директора "горожан" Омара Беррады.

Недовольство Беррады понятно, ведь между матчами против "Вулверхэмптона" 27 декабря и против "Шеффилд Юнайтед" 29 декабря у "Сити" будет менее 48 часов на восстановление.

На своей пресс-конференции в пятницу Гвардиола тоже затронул эту тему, проявив свое чувство юмора и посетовав, что никого не волнует благополучие игроков.

"С момента моего прихода сюда все одно и то же — в этой ситуации командуют бродкастеры. Мы не оберегаем игроков. Система не оберегает игроков. Это слишком много для них. Правда, слишком много. В другой раз у нас будет больше времени на восстановление, чем у других команд, так что здесь ничего не поделать. Возможно, бродкастеры являются фанатами некоторых клубов".

"Как я собираюсь сохранить форму игроков при столь насыщенном графике? Отправлю игроков в холодильник. Я не шучу. Иди домой, полезай в холодильник и сиди внутри 48 часов. Затем увидимся на "Этихад".

"Когда я открою холодильник ради омлета, я, возможно, поговорю со своими игроками. За исключением этого, другого варианта не существует. Не впервые ли это в Англии когда два матча одной команды так близко? Эта честь была оказана нам".

"Я переживаю за игроков. Это бизнес, и люди не берегут игроков. Он травмирован? Окей, используй другого. Мы справлялись с этим в прошлом и справимся в будущем. Только так. Я не буду жаловаться, иди к большим боссам или звонить своему президенту: "Как же так?"

"Если бы мы не могли решить любую проблему, мы бы не выиграли четыре трофея за один сезон. В этом сезоне мы попытаемся преодолеть проблемы на нескольких позициях. Мы готовы их решать, и мы станем сильнее".

"Бродкастеры платят кучу денег. Они не смотрят на этих игроков или этот клуб. Они спрашивают: "Как я смогу получить максимальную отдачу за свои деньги?" Так это работает", — цитирует Гвардиола The Telegraph.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2019 06:00

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  1. mcfc-fantactic 19.10.2019 08:35 # mcfc-fantactic
    Только вафлеры ливерпульские вытирая белок с фейса могут с этим поспорить. Пеп прав, тащат за уши ливерно-страпоновых кули там.

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  2. liverpoolec23 19.10.2019 07:49 # liverpoolec23
    Какой тренер нытик такие и фанаты у этой голубой помойке.Если проебуют то найдут любого рода причину,то им очко от бутылки болит,то им член во рту мешает,одним словом педики

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  3. electric 19.10.2019 07:44 # electric
    Остаётся только ныть лысому шарлатану. Плак-плак.

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  4. dom1no 19.10.2019 07:42 # dom1no
    а где шутка про ливерпукки?

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  5. chelsiukpro 19.10.2019 07:11 # chelsiukpro
    Куиня у вас 2 мощьных состава чего тут плакать

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