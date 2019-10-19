Гвардиола пошутил, что составители расписания болеют за "Ливерпуль"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в шутку предположил, что составители расписания матчей Премьер-Лиги являются фанатами "Ливерпуля".





На текущей неделе Премьер-Лига огласила расписание на праздничный период, что вызвало негодование у директора "горожан" Омара Беррады.



Недовольство Беррады понятно, ведь между матчами против "Вулверхэмптона" 27 декабря и против "Шеффилд Юнайтед" 29 декабря у "Сити" будет менее 48 часов на восстановление.



На своей пресс-конференции в пятницу Гвардиола тоже затронул эту тему, проявив свое чувство юмора и посетовав, что никого не волнует благополучие игроков.



"С момента моего прихода сюда все одно и то же — в этой ситуации командуют бродкастеры. Мы не оберегаем игроков. Система не оберегает игроков. Это слишком много для них. Правда, слишком много. В другой раз у нас будет больше времени на восстановление, чем у других команд, так что здесь ничего не поделать. Возможно, бродкастеры являются фанатами некоторых клубов".



"Как я собираюсь сохранить форму игроков при столь насыщенном графике? Отправлю игроков в холодильник. Я не шучу. Иди домой, полезай в холодильник и сиди внутри 48 часов. Затем увидимся на "Этихад".



"Когда я открою холодильник ради омлета, я, возможно, поговорю со своими игроками. За исключением этого, другого варианта не существует. Не впервые ли это в Англии когда два матча одной команды так близко? Эта честь была оказана нам".



"Я переживаю за игроков. Это бизнес, и люди не берегут игроков. Он травмирован? Окей, используй другого. Мы справлялись с этим в прошлом и справимся в будущем. Только так. Я не буду жаловаться, иди к большим боссам или звонить своему президенту: "Как же так?"



"Если бы мы не могли решить любую проблему, мы бы не выиграли четыре трофея за один сезон. В этом сезоне мы попытаемся преодолеть проблемы на нескольких позициях. Мы готовы их решать, и мы станем сильнее".



"Бродкастеры платят кучу денег. Они не смотрят на этих игроков или этот клуб. Они спрашивают: "Как я смогу получить максимальную отдачу за свои деньги?" Так это работает", — цитирует Гвардиола The Telegraph.