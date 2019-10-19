Луис уверен, что "Арсенал" может вмешаться в борьбу за титул
Защитник "Арсенала" Давид Луис считает, что его команда все еще может вмешаться в борьбу за титул Премьер-Лиги в этом сезоне.
"Канониры" довольно неплохо прошли дистанцию в первые восемь туров и сейчас располагаются на третьей позиции в Премьер-Лиге, отставая всего на одно очко от "Манчестер Сити".
Между "Арсеналом" и лидирующим "Ливерпулем" пропасть как по очкам, так и по уровню игры, однако Луис пытается быть оптимистом.
"На мой взгляд, тебе не нужно ничего начинать в жизни, если ты не думаешь, что можешь одержать победу, а мы едва стартовали в Премьер-Лиге и других соревнованиях".
"Я хочу выигрывать трофеи с "Арсеналом". Я хочу совершенствоваться и адаптироваться к стилю "Арсенала" как клуба и к требованиям главного тренера. Думаю, вместе мы сможем это".
"Мое видение, мои амбиции и мои устремления всегда связаны с борьбой за титул, и мы — клуб, игроки и тренер — способны за него побороться. Думаю, этот клуб заслуживает снова блистать".
"Думаю, мы очень хорошо стартовали, и мы проиграли только один матч в Премьер-Лиге. Думаю, команда прогрессирует, и хотя сейчас мы третьи в таблице, мы хотим сражаться за титул на финише", — сообщил Луис NBC Sports.
19.10.2019 00:05
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