"Челси" назван самой грязной командой в истории Премьер-Лиги
"Челси" был назван самой грязно играющей командой в эру Премьер-Лиги.
Такой вывод следует из исследования веб-сайта Spreadex, который попытался оценить дисциплину всех команд, когда-либо выступавших в Премьер-Лиге.
Алгоритм составления рейтинга заключается в том, что за каждую желтую карточку полагается 10 очков, а за красную — 25. Основываясь на этом, "Челси" набрал 18,360 баллов.
В топ-5 самых грязных команд также вошли "Эвертон" (18,245), "Арсенал" (17,885), "Тоттенхэм" (16,815) и "Манчестер Юнайтед" (16,570).
Поскольку Премьер-Лига была основана в 1992 году, и разные команды сыграли различное количество матчей, Spreadex также составил рейтинг по среднему количеству баллов грязной игры на матч.
Здесь пальму первенства перехватил "Дерби", который в среднем набирал 21.82 очка грязной игры за один матч в Премьер-Лиге. Следом идут "Сандерленд" (20.56), "Халл" (20.42), "Уотфорд" (20.34) и "Барнсли" (20).
18.10.2019 23:00
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Последние комментарии:
Не просто самая грязная команда а самая агрессивная, жёсткая, не как портовые мальчики педовки! В Челси всегда играли и играют настоящие брутальный мужики, Винни Джонс, Деннис уайз, Виалли, Терри, баллак, Коста, где ещё столько топ костоломов найдется?
(ответить)
Костоломы епаные
(ответить)
правильно, пNздить, всех пNздить!
особенно фапловских дырявых xyесосов!
(ответить)
Сколько скаузерского мусора собралось (:
(ответить)
У клопа самый тухлый рот после сафа. 90000 очков
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Ублюдки! Fuck off Ch*lsea fc!
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сейчас Челси симпатичная команда
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только в такие моменты и вспоминаешь, что Ковентри, Ипсвич, Брэдфорд, Суиндон и Ноттингем играли когда-то в АПЛ..
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конечно можно за компанию по чирикать на синих, но...методика или как пишут в материале алгоритм не корректен т.к не отображает и не учитывает весь спектр грязной игры... красная за вторую жёлтую и прямая красная, а красная после которой потерпевший со сломанными ногами и карьерой... все три красные разные, но оцениваются одинаково... не учитываются симуляции, тактические фолы, коллективные наезды на судей и много чего ещё... исследование ни о чём показать себя вУмными и не более.
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вонючие уе6аны
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Пиздим вас лохов, хули
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свиньи
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что и требовалось доказать, отбросы
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фу бля ублюдки жидовские
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В золотые годы постоянно брали приз фейр плей от уефа
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Какой же омерзительный недоклуб этот Щ0льсбери.
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Официально!
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Сити сыграл на 200 матчей меньше, а находятся рядом.
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все правильно, гейпенсы же))
все, абсолютно все ссут на гпенсов))
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челче всегда были грязной и подлой командочкой
понятно почему у них так много глорья среди пассивных извращенцев
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