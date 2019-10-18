"Челси" назван самой грязной командой в истории Премьер-Лиги

"Челси" был назван самой грязно играющей командой в эру Премьер-Лиги.

Такой вывод следует из исследования веб-сайта Spreadex, который попытался оценить дисциплину всех команд, когда-либо выступавших в Премьер-Лиге.



Алгоритм составления рейтинга заключается в том, что за каждую желтую карточку полагается 10 очков, а за красную — 25. Основываясь на этом, "Челси" набрал 18,360 баллов.



В топ-5 самых грязных команд также вошли "Эвертон" (18,245), "Арсенал" (17,885), "Тоттенхэм" (16,815) и "Манчестер Юнайтед" (16,570).



Поскольку Премьер-Лига была основана в 1992 году, и разные команды сыграли различное количество матчей, Spreadex также составил рейтинг по среднему количеству баллов грязной игры на матч.



Здесь пальму первенства перехватил "Дерби", который в среднем набирал 21.82 очка грязной игры за один матч в Премьер-Лиге. Следом идут "Сандерленд" (20.56), "Халл" (20.42), "Уотфорд" (20.34) и "Барнсли" (20).







