"Челси" назван самой грязной командой в истории Премьер-Лиги

Фрэнк Лэмпард "Челси" был назван самой грязно играющей командой в эру Премьер-Лиги.

Такой вывод следует из исследования веб-сайта Spreadex, который попытался оценить дисциплину всех команд, когда-либо выступавших в Премьер-Лиге.

Алгоритм составления рейтинга заключается в том, что за каждую желтую карточку полагается 10 очков, а за красную — 25. Основываясь на этом, "Челси" набрал 18,360 баллов.

В топ-5 самых грязных команд также вошли "Эвертон" (18,245), "Арсенал" (17,885), "Тоттенхэм" (16,815) и "Манчестер Юнайтед" (16,570).

Поскольку Премьер-Лига была основана в 1992 году, и разные команды сыграли различное количество матчей, Spreadex также составил рейтинг по среднему количеству баллов грязной игры на матч.

Здесь пальму первенства перехватил "Дерби", который в среднем набирал 21.82 очка грязной игры за один матч в Премьер-Лиге. Следом идут "Сандерленд" (20.56), "Халл" (20.42), "Уотфорд" (20.34) и "Барнсли" (20).

Самые грязные команды в Премьер-Лиге

Самые грязные команды в Премьер-Лиге


Метки Премьер-Лига, рейтинги, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.10.2019 23:00

Количество просмотров Просмотров: 1316

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Последние комментарии:




  1. bezviz 19.10.2019 00:19 # bezviz
    Не просто самая грязная команда а самая агрессивная, жёсткая, не как портовые мальчики педовки! В Челси всегда играли и играют настоящие брутальный мужики, Винни Джонс, Деннис уайз, Виалли, Терри, баллак, Коста, где ещё столько топ костоломов найдется?

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  2. largo-winch 19.10.2019 00:12 # largo-winch
    Костоломы епаные

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  3. h22o 19.10.2019 00:11 # h22o
    правильно, пNздить, всех пNздить!
    особенно фапловских дырявых xyесосов!

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  4. klementino 19.10.2019 00:07 # klementino
    Сколько скаузерского мусора собралось (:

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  5. coon4 19.10.2019 00:04 # coon4
    У клопа самый тухлый рот после сафа. 90000 очков

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  6. dragon 18.10.2019 23:48 # dragon
    Ублюдки! Fuck off Ch*lsea fc!

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  7. mancunia-planet 18.10.2019 23:42 # mancunia-planet
    сейчас Челси симпатичная команда

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  8. danilych89 18.10.2019 23:39 # danilych89
    только в такие моменты и вспоминаешь, что Ковентри, Ипсвич, Брэдфорд, Суиндон и Ноттингем играли когда-то в АПЛ..

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  9. kojan 18.10.2019 23:36 # kojan
    конечно можно за компанию по чирикать на синих, но...методика или как пишут в материале алгоритм не корректен т.к не отображает и не учитывает весь спектр грязной игры... красная за вторую жёлтую и прямая красная, а красная после которой потерпевший со сломанными ногами и карьерой... все три красные разные, но оцениваются одинаково... не учитываются симуляции, тактические фолы, коллективные наезды на судей и много чего ещё... исследование ни о чём показать себя вУмными и не более.

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  10. kos9k 18.10.2019 23:20 # kos9k
    вонючие уе6аны

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  11. nikibak1 18.10.2019 23:19 # nikibak1
    Пиздим вас лохов, хули

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  12. mr-s1n1st3r 18.10.2019 23:18 # mr-s1n1st3r
    свиньи

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  13. vertigo-92 18.10.2019 23:16 # vertigo-92
    что и требовалось доказать, отбросы

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  14. only--liverpool 18.10.2019 23:14 # only--liverpool
    фу бля ублюдки жидовские

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  15. ganinilyha 18.10.2019 23:12 # ganinilyha
    В золотые годы постоянно брали приз фейр плей от уефа

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  16. slash-lfc 18.10.2019 23:06 # slash-lfc
    Какой же омерзительный недоклуб этот Щ0льсбери.

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  17. fc-oil 18.10.2019 23:05 # fc-oil
    Официально!

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  18. ignatik 18.10.2019 23:04 # ignatik
    Сити сыграл на 200 матчей меньше, а находятся рядом.

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  19. gunars 18.10.2019 23:04 # gunars
    все правильно, гейпенсы же))
    все, абсолютно все ссут на гпенсов))

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  20. mugabe 18.10.2019 23:02 # mugabe
    челче всегда были грязной и подлой командочкой
    понятно почему у них так много глорья среди пассивных извращенцев

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