Родри восхищается игрой "Ливерпуля"

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри выразил свое восхищение игрой "Ливерпуля" в этом сезоне.

Присоединившись к "горожанам" минувшим летом, Родри смог близко познакомиться с командой Юргена Клоппа уже в начале августа, когда "Сити" одержал победу над "красными" в матче за Суперкубок Англии.



С тех пор "Ливерпуль" оторвался от "Сити" на восемь очков в Премьер-Лиге, и Родри кажется, что Клопп довел игру своей команды до совершенства.



"Ливерпуль" — это одна из лучших команд, что я видел за последние годы. Я воспринимаю "Ливерпуль" как контратакующую команду, но они доминируют, забивает со стандартов, их атакующие механизмы хорошо отлажены, вдобавок они вариативны".



"Команды Клоппа — крепкие и физически сильные. Они набрасываются на тебя словно животные. Они словно нож: сначала один бросается на тебя, затем другой. Однако у каждой команды бывают сложные периоды, и мы должны быть наготове, когда такой период будет у них", — сообщил Родри The Guardian.