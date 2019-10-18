Родри восхищается игрой "Ливерпуля"

Родри Полузащитник "Манчестер Сити" Родри выразил свое восхищение игрой "Ливерпуля" в этом сезоне.

Присоединившись к "горожанам" минувшим летом, Родри смог близко познакомиться с командой Юргена Клоппа уже в начале августа, когда "Сити" одержал победу над "красными" в матче за Суперкубок Англии.

С тех пор "Ливерпуль" оторвался от "Сити" на восемь очков в Премьер-Лиге, и Родри кажется, что Клопп довел игру своей команды до совершенства.

"Ливерпуль" — это одна из лучших команд, что я видел за последние годы. Я воспринимаю "Ливерпуль" как контратакующую команду, но они доминируют, забивает со стандартов, их атакующие механизмы хорошо отлажены, вдобавок они вариативны".

"Команды Клоппа — крепкие и физически сильные. Они набрасываются на тебя словно животные. Они словно нож: сначала один бросается на тебя, затем другой. Однако у каждой команды бывают сложные периоды, и мы должны быть наготове, когда такой период будет у них", — сообщил Родри The Guardian.


Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, Родри

Автор mihajlo   

Дата 18.10.2019 22:00

Количество просмотров Просмотров: 320

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mugabe 18.10.2019 22:07 # mugabe
    Пока что Родри вносит дисбаланс в игру команды. Пеп из него лепит нового Бускетса, но интеллекта у Родри маловато.

    (ответить)

  2. slash-lfc 18.10.2019 22:05 # slash-lfc
    Пздц он зое6ал лимонить Ливерпулькину.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: