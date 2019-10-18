Гринвуд связал свое будущее с "Юнайтед"

Оле Гуннар Сульшер и Мейсон Гринвуд Юный нападающий Мейсон Гринвуд связал свое будущее с "Манчестер Юнайтед" минимум до июня 2023.

18-летний Гринвуд является продуктом академии "красных дьяволов", а в мае этого года против "Кардиффа" стал самым молодым игроком, когда-либо выходившим в стартовом составе "Юнайтед" на матч Премьер-Лиги.

Мейсон превратился в полноценного члена первой команды после отъезда в "Интер" Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса минувшим летом, а в этом сезоне сыграл восемь матчей и забил один гол.

Своей игрой нападающий молодежной сборной Англии получил новый контракт, который вдобавок предусматривает опцию продления на 12 месяцев.

"Когда ты рос фанатом "Манчестер Юнайтед", играть за первую команду — это настоящее исполнение мечты. Когда я играю за этот клуб, я знаю, что представляю всю академию, и своей игрой я хочу отблагодарить тренеров, которые оказывали мне доверие".

"Я постоянно учусь у нашего главного тренера и его штаба, и я знаю, что это идеальный клуб, чтобы помочь мне реализовать свой потенциал", — сообщил Гринвуд.


Метки Гринвуд, контракты, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 18.10.2019 20:15

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  1. mugabe 18.10.2019 21:10 # mugabe
    Рашфорд номер два, Уэлбек номер три. Единственным его достижением будет скорый каминг-аут.

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  2. smokekush 18.10.2019 20:41 # smokekush
    Парниша скромный и реально оценивает свой талант , будущий каратель и властелин апл

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  3. iskander8sg 18.10.2019 20:23 # iskander8sg
    Громко, на счет потенциала и клуба.
    Молоко на губах не высохло еще, а уже мания величия..)))
    Тьху.

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