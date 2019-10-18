Гринвуд связал свое будущее с "Юнайтед"

Юный нападающий Мейсон Гринвуд связал свое будущее с "Манчестер Юнайтед" минимум до июня 2023.

18-летний Гринвуд является продуктом академии "красных дьяволов", а в мае этого года против "Кардиффа" стал самым молодым игроком, когда-либо выходившим в стартовом составе "Юнайтед" на матч Премьер-Лиги.



Мейсон превратился в полноценного члена первой команды после отъезда в "Интер" Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса минувшим летом, а в этом сезоне сыграл восемь матчей и забил один гол.



Своей игрой нападающий молодежной сборной Англии получил новый контракт, который вдобавок предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



"Когда ты рос фанатом "Манчестер Юнайтед", играть за первую команду — это настоящее исполнение мечты. Когда я играю за этот клуб, я знаю, что представляю всю академию, и своей игрой я хочу отблагодарить тренеров, которые оказывали мне доверие".



"Я постоянно учусь у нашего главного тренера и его штаба, и я знаю, что это идеальный клуб, чтобы помочь мне реализовать свой потенциал", — сообщил Гринвуд.