Матип заключил новый контракт с "Ливерпулем"

Центральный защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип заключил с мерсисайдским клубом новый контракт до 2024 года.

Матип выступает за "красных" после своего перехода из "Шальке-04" свободным агентом 2016 году. Жоэль всегда был очень полезен, но настоящий прорыв совершил в середине прошлого сезона, когда главный тренер Юрген Клопп не мог рассчитывать на травмированных Джо Гомеса и Деяна Ловрена.



28-летний камерунец превратился в отличного партнера для Виргила Ван Дейка по центру обороны, помог "Ливерпулю" выиграть Лигу Чемпионов, а в новом сезоне только улучшил свою форму.



В этом сезоне Матип не только блестяще обороняется, но и уже забил два гола за "Ливерпуль" с учетом всех соревнований. Своим прогрессом Жоэль заслужил новый долгосрочный контракт.



"Замечательно, что я смогу дольше быть частью этого клуба. Это просто отличное ощущение", — сообщил Матип.



Добавим, что Матип пропустил два последних матча "Ливерпуля", но должен вернуться в стартовый состав на матч Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в воскресенье.