Матип заключил новый контракт с "Ливерпулем"
Центральный защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип заключил с мерсисайдским клубом новый контракт до 2024 года.
Матип выступает за "красных" после своего перехода из "Шальке-04" свободным агентом 2016 году. Жоэль всегда был очень полезен, но настоящий прорыв совершил в середине прошлого сезона, когда главный тренер Юрген Клопп не мог рассчитывать на травмированных Джо Гомеса и Деяна Ловрена.
28-летний камерунец превратился в отличного партнера для Виргила Ван Дейка по центру обороны, помог "Ливерпулю" выиграть Лигу Чемпионов, а в новом сезоне только улучшил свою форму.
В этом сезоне Матип не только блестяще обороняется, но и уже забил два гола за "Ливерпуль" с учетом всех соревнований. Своим прогрессом Жоэль заслужил новый долгосрочный контракт.
"Замечательно, что я смогу дольше быть частью этого клуба. Это просто отличное ощущение", — сообщил Матип.
Добавим, что Матип пропустил два последних матча "Ливерпуля", но должен вернуться в стартовый состав на матч Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в воскресенье.
18.10.2019 20:00
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Последние комментарии:
Че за ноунейм
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Все с Ван дейком становятся только сильнее
Вот что значит топ игрок, улучшает всех вокруг
Так же было с Торресом, Алонсо и Суаресом
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заслужил, уже год на топовом уровне выступает, надеюсь и дальше продолжит бетонировать оборону ливерпуля
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тень Вити
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То что он будет в старте со скамом, это отличная новость)
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Earthshaker.
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Отличная новость!
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