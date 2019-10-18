Матип заключил новый контракт с "Ливерпулем"

Жоэль Матип Центральный защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип заключил с мерсисайдским клубом новый контракт до 2024 года.

Матип выступает за "красных" после своего перехода из "Шальке-04" свободным агентом 2016 году. Жоэль всегда был очень полезен, но настоящий прорыв совершил в середине прошлого сезона, когда главный тренер Юрген Клопп не мог рассчитывать на травмированных Джо Гомеса и Деяна Ловрена.

28-летний камерунец превратился в отличного партнера для Виргила Ван Дейка по центру обороны, помог "Ливерпулю" выиграть Лигу Чемпионов, а в новом сезоне только улучшил свою форму.

В этом сезоне Матип не только блестяще обороняется, но и уже забил два гола за "Ливерпуль" с учетом всех соревнований. Своим прогрессом Жоэль заслужил новый долгосрочный контракт.

"Замечательно, что я смогу дольше быть частью этого клуба. Это просто отличное ощущение", — сообщил Матип.

Добавим, что Матип пропустил два последних матча "Ливерпуля", но должен вернуться в стартовый состав на матч Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в воскресенье.


Метки контракты, Ливерпуль, Матип

Автор mihajlo   

Дата 18.10.2019 20:00

Количество просмотров Просмотров: 593

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  1. smokekush 18.10.2019 20:42 # smokekush
    Че за ноунейм

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  2. tursa 18.10.2019 20:23 # tursa
    Все с Ван дейком становятся только сильнее
    Вот что значит топ игрок, улучшает всех вокруг
    Так же было с Торресом, Алонсо и Суаресом

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  3. liverfun 18.10.2019 20:16 # liverfun
    заслужил, уже год на топовом уровне выступает, надеюсь и дальше продолжит бетонировать оборону ливерпуля

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  4. mancunia-planet 18.10.2019 20:11 # mancunia-planet
    тень Вити

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  5. iskander8sg 18.10.2019 20:05 # iskander8sg
    То что он будет в старте со скамом, это отличная новость)

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  6. chr1s8rown 18.10.2019 20:05 # chr1s8rown
    Earthshaker.

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  7. lfcallday 18.10.2019 20:03 # lfcallday
    Отличная новость!

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