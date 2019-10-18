Венгер считает, что "Золотой мяч" должен получить Мане

Бывший рулевой "Арсенала" Арсен Венгер считает, что "Золотой мяч" в этом году должен получить нападающий "Ливерпуля" Садио Мане.

Несмотря на то, что Ван Дейк уступил Лионелю Месси из "Барселоны" звание Игрока Года по версии ФИФА, Виргил считается большим фаворитом на "Золотой мяч", который последний раз доставался защитнику еще в 2006 (Фабио Каннаваро), а представителю "Ливерпуля" — в 2001 (Майкл Оуэн).



Статус Ван Дейка как фаворита понятен, ведь Виргил помог "Ливерпулю" выиграть Лигу Чемпионов в прошлом сезоне, а в этой кампании помогает лидировать в Премьер-Лиге.



Однако Венгер считает, что Мане, взявший "Золотую бутсу" Премьер-Лиги в прошлом сезоне и забивший восемь голов в 11 матчах этого, играет не менее полезно.



"Я бы сказал, Мане проявил себя как выдающаяся личность, потому что он боец... И он эффективен. Он никого не боится. Он заслуживает огромной похвалы", — ответил Венгер на вопрос beIN Sports о том, кому должен достаться "Золотой мяч".