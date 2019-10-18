Лэмпард недоволен, как сборная Франции обошлась с Канте

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард раскритиковал своего коллегу Дидье Дешама из сборной Франции за манеру обращения с полузащитником Нголо Канте.

Несмотря на то, что Канте сыграл только четыре из восьми матчей "синих" в этом сезоне Премьер-Лиги, Дешам не дал Нголо возможность поправить здоровье.



Канте был вызван в национальную команду, но на разминке перед матчем против Исландии в прошлую пятницу получил травму паха и в последний момент был вычеркнут из стартового состава. Но больше всего Лэмпард недоволен тем, что Дешам сразу не вернул игрока.



"Когда он травмировался перед первым матчем и за день до их второго матча прошел фитнес-тест, и так было очевидно, что он не может играть. Тот второй матч он провел на скамейке запасных, так что это даже не недопонимание. Это совершенно не смешно".



"Можно было проявить больше заботы о Канте, потому что он опытный игрок, он давно в сборной, он выигрывал Чемпионат Мира. Уверен, в этой ситуации можно было поступить лучше".



"Наши доктора разговаривали с ними, но некоторые вещи оставались без ответа. Налицо отсутствие должной коммуникации".



"Я понимаю, когда игроки уезжают в сборные, они становятся и их игроками тоже, но было вполне очевидно, что он не может играть, поэтому мы хотели вернуть его и поработать с ним", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.