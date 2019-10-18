"Юнайтед" обдумывает покупку Эмре Джана

"Манчестер Юнайтед" обдумывает приобретение полузащитника "Ювентуса" Эмре Джана в январе.

Наряду с нападением, центр поля является еще одной проблемной зоной, которую клуб с "Олд Траффорд" попытается укрепить в зимнее трансферное окно.



В связи с этим, утверждает Sky Sports, "красные дьяволы" обратили свой взор на Джана, который ранее в своей карьере отыграл четыре сезона за "Ливерпуль", прежде чем летом 2018 уехать в Турин свободным агентом.



В прошлом сезоне Серии А Эмре сыграл 29 матчей в Серии А, но завоевать доверие нового главного тренера "Ювентуса" Маурицио Сарри пока не сумел и теперь может быть продан.



Ожидается, что итальянский гранд попросит около 35 миллионов фунтов за 25-летнего немца, который в этом сезоне еще не выходил в старте и даже не был заявлен на Лигу Чемпионов.