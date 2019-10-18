"Юнайтед" обдумывает покупку Эмре Джана

Эмре Джан "Манчестер Юнайтед" обдумывает приобретение полузащитника "Ювентуса" Эмре Джана в январе.

Наряду с нападением, центр поля является еще одной проблемной зоной, которую клуб с "Олд Траффорд" попытается укрепить в зимнее трансферное окно.

В связи с этим, утверждает Sky Sports, "красные дьяволы" обратили свой взор на Джана, который ранее в своей карьере отыграл четыре сезона за "Ливерпуль", прежде чем летом 2018 уехать в Турин свободным агентом.

В прошлом сезоне Серии А Эмре сыграл 29 матчей в Серии А, но завоевать доверие нового главного тренера "Ювентуса" Маурицио Сарри пока не сумел и теперь может быть продан.

Ожидается, что итальянский гранд попросит около 35 миллионов фунтов за 25-летнего немца, который в этом сезоне еще не выходил в старте и даже не был заявлен на Лигу Чемпионов.


Метки Джан, Манчестер Юнайтед, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 18.10.2019 17:00

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  1. tursa 18.10.2019 17:57 # tursa
    Слава богу избавились от него в свое время, и на его место пришел Фаб

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  2. frisby 18.10.2019 17:56 # frisby
    не будет этого трансфера. В помойку Джан не пойдет ибо нисего не выи грывает от этого..он наивный уходил в юве за трофеями

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  3. artss10 18.10.2019 17:16 # artss10
    Усиление под Аллегри

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  4. liverfun 18.10.2019 17:13 # liverfun
    топ раскрывает всех по максимуму, но существуют некоторые "таланты", типа джана и коутиньо, которые думают, что и без ливерпуля смогут играть также эффективно. теперь все по рукам идут.
    зато красные только сильнее становятся

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  5. lfcynwa 18.10.2019 17:12 # lfcynwa
    норм усиление в днищавую полузащиту скама. Другое дело, многие погорят что он экс-колбасник

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  6. lfc-krr 18.10.2019 17:04 # lfc-krr
    Ну штош, в мю он тоже не будет заявлен в ЛЧ!

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