Прогнозы на субботние матчи 9-го тура Премьер-Лиги

Рубрика прогнозов от авторитетных в английском футболе экспертов возвращается на FAPL.ru. Теперь вы сможете получить полезную информацию и ознакомиться с интересными статистическими фактами о предстоящих матчах Премьер-Лиги, а также попробовать свою удачу в ставках.





ЭВЕРТОН — ВЕСТ ХЭМ

Суббота, 19 октября, 14:30



Менеджер "Эвертона" Марку Силва находится под давлением после того, как его команда проиграла четыре матча кряду и оказалась в зоне вылета, но прервать серию неудач в матче с "Вест Хэмом" будет непросто. Хоть "молотки" и проиграли в последнем матче "Кристал Пэлас" на своем поле, но в целом в этом сезоне они смотрятся неплохо, а на выезде не проигрывают уже шесть матчей кряду.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Эвертон" проиграл четырех последние матча в Премьер-Лиге;

- "Эвертон" пропускал минимум дважды в трех последних домашних матчах;

- "Вест Хэм" не проигрывает уже в шести выездных матчах.



Прогноз Who Scored: 1:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал меньше 2.5 голов — 2.15 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (Bet Victor)



"Эвертон" проиграл четыре последних матча и вынужден обходиться без дисквалифицированного Шеймуса Коулмена в матче с "Вест Хэмом". Это тревожные времена для "ирисок", которые начнут тур в тройке аутсайдеров, и я ожидаю, что команда Пеллегрини возьмет три очка на напряженном, нервном "Гудисоне". "Молотки" проиграли, ведя в счете с "Кристал Пэлас", и теперь потеряли восемь очков в выигрышных позициях — больше, чем любая другая команда в лиге. Однако "Вест Хэм" выиграл в двух из трех последних матчей на "Гудисоне", и еще одна их победа вполне может прибавить давления на Марку Силву.



Рекомендация Майкла Оуэна: Победа "Вест Хэма" — 3.7 в БК Фонбет



Марк Лоуренсон (ВВС)



"Ириски" были в прекрасной форме в домашних матчах, но затем проиграли "Шеффилду" и "Манчестер Сити" на "Гудисон Парк". Поражение от "клинков" было особенно болезненным для команды Марку Силвы, потому как в том матче болельщики ждали только победу. Очередной домашний матч будет непростым для "ирисок". Да, "Вест Хэм" проиграл дома "Кристал Пэлас", но в этом сезоне команда Мануэля Пеллегрини нравится — в особенности в атаке.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:1



Прогноз Чарли Николаса (Sky Sports): 1:2



БОРНМУТ — НОРВИЧ

Суббота, 19 октября, 17:00



"Норвич" выдал свой лучший матч сезона против "Манчестер Сити", но затем у "канареек" Даниэля Фарке что-то сломалось — команда, сумевшая забить трижды чемпиону, отличилась всего раз в трех последующих матчах и справедливо оказалась в зоне вылета. Для на всю голову домашнего "Норвича" выездной матч с "Борнмутом" будет сложным испытанием, но что-то подсказывает — нас ждет результативный матч и голы от обеих команд.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Норвич" проиграл первый тайм и весь матч в четырех последних выездных поединках;

- "канарейки" проиграли четыре последних матча на выезде в Премьер-Лиге, забив лишь в одном из них;

- в четырех последних домашних матчах "Борнмута" с "Норвичем" был зафиксирован тотал больше 2.5 голов.



Прогноз Who Scored: 3:0

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Борнмута" — 1.77 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (Bet Victor)



"Норвич" проиграл все четыре выездных матча в этом сезоне и пропускал как минимум дважды во всех этих матчах. Их недавнее поражение от "Астон Виллы" со счетом 1:5 могло бы стать испытанием для всех на "Кэрроу Роуд", и сейчас сложно найти аргументы в пользу "канареек" перед матчем с "Борнмутом", забивавшим в каждой домашней игре. Я думаю, что "вишни" возьмут на своем поле три очка.



Рекомендация Майкла Оуэна: Победа "Борнмута" — 1.77 в БК Фонбет



Марк Лоуренсон (ВВС)



Я говорил несколько недель назад, что забивать "Норвичу" слишком легко, и "Астон Вилла" ярко подтвердила это утверждение в последнем туре. У "Борнмута" есть проблемы в обороне, но в открытой игре "вишни" хороши, чего не скажешь о "канарейках".



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0

Прогноз Чарли Николаса (Sky Sports): 4:1



АСТОН ВИЛЛА — БРАЙТОН

Суббота, 19 октября, 17:00



"Астон Вилла" и "Брайтон" отлично провели свои матчи в предыдущем туре, разгромив соответственно "Норвич" и "Тоттенхэм". Для "вилланов" эта победа стала первой на выезде в сезоне, а "Брайтон" добыл первую домашнюю викторию. Обе команды заметно прибавляют с каждым матчем в плане уверенности и креативности действий в атаке, но у "Виллы" все же будет преимущество домашнего поля, которое может стать ключевым в этой игре.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Брайтон" не смог забить в шести из восьми последних выездных матчей в Премьер-Лиге;

- в трех последних матчах "Астон Виллы" забивалось три или более гола;

- "Астон Вилла" забивала как минимум дважды в трех последних матчах.



Прогноз Who Scored: 2:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал больше 2.5 голов — 1.85 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (Bet Victor)



Обе команды добыли отличные победы на прошлых выходных, когда "Вилла" забила пять мячей на "Кэрроу Роуд", а "Брайтон" был чудо как хорош против разочаровывающих "шпор" на "Амексе". В этом сезоне "вилланы" уже выигрывали у "чаек" в Кубке Лиги, хотя стоит отметить — Дин Смит там выставил более опытную команду, чем Грэм Поттер. Я надеюсь увидеть открытое, интересное столкновение с голами в исполнении обеих команд и не могу выделить тут сильнейшего.



Рекомендация Майкла Оуэна: обе забьют и ничья — 3.65 в БК Фонбет



Марк Лоуренсон (ВВС)



Обе команды добыли отличные победы в прошлом туре — "Брайтон" обыграл "Тоттенхэм", а "Вилла" забила пять мячей на поле "Норвича". Я думаю, это справедливая награда для обоих менеджеров — Дина Смита и Грэма Поттера, которые пришли в Премьер-Лигу одновременно и хорошо поработали за это время. Кажется, обеим командам нужно думать о том, чтобы остаться в Премьер-Лиге, и обе команды уже успели побывать в зоне вылета, потому — этот матч будет важным для них. Кто победит? Окей, "Вилла" играет дома, и я вижу у нее больше шансов.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0



Прогноз Чарли Николаса (Sky Sports): 3:1



ЧЕЛСИ — НЬЮКАСЛ

Суббота, 19 октября, 17:00



"Челси" с каждым матчем все лучше выглядит в атаке, но проблемы в обороне решить в одночасье сложно в условиях ограниченного выбора квалифицированных исполнителей у Фрэнка Лэмпарда. "Ньюкасл" удивил в матче с "Манчестер Юнайтед", но в очередной раз можно констатировать, что сейчас "сороки" состоятельны только в матчах с командами, испытывающими проблемы с созданием моментов — "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" команда Брюса смогла удивить, а вот "Ливерпуль" и даже "Норвич" — нет. У "Челси" в атаке сейчас все в полном порядке, потому — "сорокам" будет сложно засушить игру и реализовать свои козыри на "Стэмфорд Бридж".



Ключевая статистика от Who Scored



- "Челси" выиграл семь последних домашних матчей с "Ньюкаслом" в Премьер-Лиге;

- в семи последних встречах "Челси" и "Ньюкасла" проходила ставка на тотал больше 2.5 голов;

- "Челси" забивал как минимум дважды в пяти из шести последних матчей в Премьер-Лиге.



Прогноз Who Scored: 2:0

Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал меньше 2.5 голов — 2.4 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (Bet Victor)



"Ньюкасл" был великолепен против несчастного "Манчестер Юнайтед" на "Сент-Джеймс Парк" в своей последней игре и полностью заслужил три очка, но я не думаю, что они преуспеют в том, чтобы удерживать на расстоянии вытянутой руки от своих ворот молодую команду "Челси". "Синие" выиграли свои последние четыре матча во всех соревнованиях и в настоящее время выглядят командой, легко забивающей голы. Команда Фрэнка Лэмпарда сильно изменилась в лучшую сторону с момента первого поражения в сезоне на "Олд Траффорд".



Рекомендация Майкла Оуэна: обе забьют и победа "Челси" — 2.9 в БК Фонбет



Марк Лоуренсон (ВВС)



"Ньюкасл" обыграл "Манчестер Юнайтед" в хороший день для менеджера "сорок" Стива Брюса, братьев Лонгстаффов и фанов — всех в клубе. Но в матче с "Челси" им будет сложно рассчитывать на победу, так как "синие" выиграли четыре матча кряду, и видно, что их настроение изменилось.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0



Прогноз Чарли Николаса (Sky Sports): 2:1



ЛЕСТЕР — БЕРНЛИ

Суббота, 19 октября, 17:00



"Лестер" сейчас в тренде, и команду Брендана Роджерса называют наиболее вероятной угрозой традиционной "большой шестерке", в которую хотят вклиниться ряд крепких середнячков с амбициями. Но для того, чтобы финишировать в топ-6, мало показывать конкурентоспособную игру с лидерами чемпионата. Главное — брать "свои" очки в таких матчах, как с "Бернли", который остается домашней командой, хоть и не проиграл последние три матча за пределами "Терф Мур". "Лестеру" будет непросто, так как команда Шона Дайча сейчас на ходу, но именно в таких матчах проходят реальную проверку амбиции "лис".



Ключевая статистика от Who Scored



- "Бернли" свел вничью три последних матча на выезде;

- "Лестер" не пропускал в трех последних домашних матчах с "Бернли" в чемпионате;

- "Лестер" выиграл три крайних домашних матча в Премьер-Лиге, забивая при этом как минимум дважды.



Прогноз Who Scored: 1:0

Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал меньше 2.5 голов — 1.95 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (Bet Victor)



"Бернли" непобедим в четырех последних матчах чемпионата, и я верю, что команда Дайча наберет очки на "Кинг Пауэр" против "Лестера", который был очень близок к тому, чтобы стать первой командой, отобравшей очки у "Ливерпуля" в этом сезоне. Джеймс Мэддисон забил в своей последней игре чемпионата, но "Бернли" не даст "Лестеру" свободы в центре поля и не проиграет в Восточном Мидлендсе.



Рекомендация Майкла Оуэна: ничья — 4.2 в БК Фонбет



Марк Лоуренсон (ВВС)



"Бернли" — еще одна команда, у которой есть хорошая маленькая серия без поражений, но я не вижу, как команде Шона Дайча удастся ее продлить. Я чувствую, что в этой игре "Лестер" и Джейми Варди будут хороши. "Бернли" будет настроен решительно, но им будет сложно справиться с Варди.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:1



Прогноз Чарли Николаса (Sky Sports): 1:1



ТОТТЕНХЭМ — УОТФОРД

Суббота, 19 октября, 17:00



"Тоттенхэм" находится в кризисе, и поражение от "Брайтона" было наглядным свидетельством того, что Маурисио Почеттино потерял рычаги управления командой, которая раньше была его роботом на дистанционном управлении. Аргентинец ничего не смог сделать, чтобы встряхнуть "шпор" после перерыва и после позорного поражения от "Баварии", но у него было время прийти в себя и понять, что же пошло не так в этом сезоне, тогда как его футболисты смогли перезагрузиться в лагерях своих сборных. "Уотфорд" — аутсайдер, и у него есть не меньше мотивов играть с предельной концентрацией, чем у "Тоттенхэма", но "шпоры" все же обладают большим потенциалом в атаке.



Ключевая статистика от Who Scored



- в восьми из девяти последних матчей "Тоттенхэма" проходила ставка на тотал больше 2.5 голов;

- "шпоры" выиграли шесть из семи последних матчей в Премьер-Лиге против "Уотфорда" на своем поле;

- "Уотфорд" не может забить уже в трех матчах Премьер-Лиги кряду.



Прогноз Who Scored: 1:0

Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал меньше 2.5 голов — 2.5 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (Bet Victor)



"Уотфорд" пока что без побед в этом сезоне, но в последнем матче они не пропустили против "Борнмута", добыв свой редкий "клин-шит" — первый в 19 последних матчах Премьер-Лиги. "Шпоры" пропустили 10 голов в последних двух матчах во всех соревнованиях, и им тоже нужны три очка, чтобы вернуть сезон в правильное русло. Однако "шпоры" выиграли три из четырех последних поединков на своем поле в чемпионате, и я ожидаю, что они наберут столь ценные для них сейчас три очка против "шершней", занимающих сейчас последнее место.



Рекомендация Майкла Оуэна: обе забьют и победа "Тоттенхэма" — 2.8 в БК Фонбет



Марк Лоуренсон (ВВС)



Хорошая возможность для "Тоттенхэма" правильно отреагировать на поражение в Брайтоне. "Уотфорд" взял очки в последней игре, но я думаю, что им придется подождать первой победы в сезоне.



Прогноз Марка Лоуренсона: 3:0



Прогноз Чарли Николаса (Sky Sports): 1:1



ВУЛВЕРХЭМПТОН — САУТГЕМПТОН

Суббота, 19 октября, 17:00



"Вулверхэмптон" снова стал грозой авторитетов в Премьер-Лиге, добыв шикарную победу над "Манчестер Сити". "Волки" сохранили лицо и с честью вышли из сложной ситуации, когда оказались в зоне вылета и поставили под угрозу успешность евросезона в Лиге Европы. Потихоньку команда Нуну привыкает к игре на два фронта, а международная пауза поможет "волкам" перезарядить батареи и с новыми силами приступить к решению задачи по возвращению в верхнюю часть турнирной таблицы. "Саутгемптон" сейчас выглядит неубедительно, но всегда готов преподнести сюрприз.



Ключевая статистика от Who Scored



- в восьми из 10 последних матчей "волков" в Премьер-Лиг проходила ставка на тотал больше 2.5 голов

- "Саутгемптон" проиграл три матча кряду;

- "Вулверхэмптон" проиграл дома всего один из 12 последних матчей чемпионата.



Прогноз Who Scored: 2:0

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Вулверхэмптона" — 1.85 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (Bet Victor)



В последнем туре "волки" устроили славную охоту на "Этихад", и я верю, что они продолжат побеждать и в противостоянии с "Саутгемптоном", который проиграл три последних матча. Команда с "Молинью" выиграла три матча кряду, не пропустив ни одного гола, и их проблемы в начале сезона кажутся чем-то давним и не очень правдивым.



Рекомендация Майкла Оуэна: Победа "Вулверхэмптона" — 1.85 в БК Фонбет



Марк Лоуренсон (ВВС)



Мы снова видим старых добрых "волков", которые добыли блестящую победу в матче с "Манчестер Сити". Команда Нуну взяла семь очков в трех последних матчах чемпионата и поднялась к середине таблицы, а вот "Сотон" проиграл трижды кряду. Это отличный шанс для "волков" выиграть снова.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0



Прогноз Чарли Николаса (Sky Sports): 3:0



КРИС ТАЛ ПЭЛАС — МАНЧЕСТЕР СИТИ

Суббота, 19 октября, 19:30



После поражения в матче с грозой авторитетов прошлого сезона "Манчестер Сити" предстоит игра с еще одной командой, которая демонстрирует лучшие свои качества именно в матчах с соперниками класса "топ". "Орлы" выиграли в прошлом сезоне у "горожан", продемонстрировав высший пилотаж игры на контратаках, но сейчас им придется столкнуться с командой Гвардиолы, играющей с полной концентрацией. Проблемы в обороне у "Сити" никуда не денутся, но чемпион способен сыграть так, что они будут не слишком заметны, если раскроет весь свой потенциал в атаке.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Сити" выиграл 10 из 11 последних выездных матчей в Премьер-Лиге;

- в восьми из девяти последних матчей между этими командами проходила ставка на ТБ 2.5;

- "Кристал Пэлас" не проигрывает в шести последних домашних матчах в Премьер-Лиге.



Прогноз Who Scored: 1:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: обе забьют — 1.8 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (Bet Victor)



В последнем туре "Пэлас" был очень хорошина поле "Вест Хэма", и в 2019 году только "Ливерпуль" (30) и "Манчестер Сити" (33) набрали больше очков на выезде, чем "орлы" (25). Кроме того, "Пэлас" непобедим в четырех последних домашних матчах, пусть и не играл там ни с кем, похожим на чемпионов Англии. Я все же ожидаю, что "Сити" возьмет тут три очка и не пропустит.



Рекомендация Майкла Оуэна: "Манчестер Сити" победит и не пропустит — 2.13 в БК Фонбет



Марк Лоуренсон (ВВС)



В последнее время "Сити" иногда испытывает проблемы в матчах с "орлами", но сейчас они будут играть с полной концентрацией, потому как потеряли слишком много очков в чемпионской гонке. Джон Стоунс должен вернуться в основу после травмы, потому как Николасу Отаменди нужна помощь. "Сити" очень нужна победа, потому есть сомнения, что домашняя серия без поражений "Пэлас" продлится.



Прогноз Марка Лоуренсона: 0:3



Прогноз Чарли Николаса (Sky Sports): 1:5



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru