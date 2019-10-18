Сульшер хочет, чтобы "Юнайтед" играл рискованнее

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер призвал свою команду играть в более рискованный футбол.

С момента подписания Сульшером постоянного контракта "красные дьяволы" забили только 18 голов в 21 матче, причем эта статистика имеет тенденцию к ухудшению — в восьми последних играх во всех соревнованиях "Юнайтед" поразил ворота соперника лишь пять раз.



В преддверии домашнего матча против "Ливерпуля" Сульшер выразил мнение, что его команда играет слишком осторожно.



"Нам нужно создавать больше моментов, потому что в обороне мы выглядим надежно. Однако впереди мы недостаточно авантюрны, недостаточно идем на риск".



"Если вы посмотрите на лучшие команды, они больше рискуют с мячом, они совершают больше рывков за спину, и наши парни должны научиться этому".



"Когда они теряют уверенность в себе, возможно, они хотят сыграть чуть безопаснее, но безопасно — это не то, как играют в "Юнайтед". В этом клубе ты должен идти на риск", — цитирует Сульшера Daily Mirror.