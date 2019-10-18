Уэсли рассказал, каково ему было стать отцом в 14 лет

Нападающий "Астон Виллы" Уэсли Мораес рассказал, каково ему было стать отцом в 14 лет и как это повлияло на его карьеру.

Минувшим летом "вилланы" обновили свой трансферный рекорд, заплатив "Брюгге" 22 миллиона фунтов за Уэсли, который неплохо освоился в Премьер-Лиге и забил уже четыре гола.



Однако путь к успеху был для 22-летнего бразильца тернистым. Уэсли даже пришлось поиграть в Словакии, чтобы обеспечивать свою молодую семью.



"Мой первый ребенок родился, когда мне было 14. Это был сложный период, потому что в то время я делал свои первые шаги в профессиональном футболе. Я ходил на работу днем, а вечером отправлялся тренироваться".



"Мне было 14, когда родился мой первый ребенок, а в 16 появился на свет мой второй. Дважды став отцом, я сказал себе, что сделаю все возможное, чтобы стать футболистом".



"Я должен был зарабатывать деньги ради своих детей. Я обращался к различным командам, и они отказывали мне. Я обратился к шести командам, прежде чем уехал в Словакию".



"Когда я обращался к шестой команде, то думал про себя, что уже не хочу играть в футбол. Я думал, это конец для меня. И тогда я получил свой шанс".



"Каждый день я думаю о прошлом — о своих мыслях, когда команды отказывали мне. Я очень рад, что у меня есть эта работа", — сообщил Уэсли Sky Sports.