Дембеле потеснил Манджукича в списке приоритетов МЮ

Своим приоритетом по укреплению позиции нападающего в январе "Манчестер Юнайтед" избрал Муссу Дембеле из "Лиона".

В последнее время ходят упорные слухи, что "красные дьяволы" договариваются или уже договорились с нападающим "Ювентуса" Марио Манджукичем.



Однако Daily Express в эксклюзивном материале сообщает, что более высокое место в списке приоритетов "Юнайтед" теперь занимает Дембеле, тогда как Манджукич, вероятно, останется в Серии А и перейдет в "Милан".



Мусса забил 23 гола в 53 матчах за "Лион" во всех соревнованиях после своего перехода из "Селтика" за 19.7 млн. фунтов летом 2018 и теперь, по слухам, хочет вернуться в британский футбол. Об этом сообщает Football Insider, сватая Дембеле не только в "Юнайтед", но и в "Эвертон".