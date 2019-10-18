Дембеле потеснил Манджукича в списке приоритетов МЮ

Мусса Дембеле Своим приоритетом по укреплению позиции нападающего в январе "Манчестер Юнайтед" избрал Муссу Дембеле из "Лиона".

В последнее время ходят упорные слухи, что "красные дьяволы" договариваются или уже договорились с нападающим "Ювентуса" Марио Манджукичем.

Однако Daily Express в эксклюзивном материале сообщает, что более высокое место в списке приоритетов "Юнайтед" теперь занимает Дембеле, тогда как Манджукич, вероятно, останется в Серии А и перейдет в "Милан".

Мусса забил 23 гола в 53 матчах за "Лион" во всех соревнованиях после своего перехода из "Селтика" за 19.7 млн. фунтов летом 2018 и теперь, по слухам, хочет вернуться в британский футбол. Об этом сообщает Football Insider, сватая Дембеле не только в "Юнайтед", но и в "Эвертон".


Метки Дембеле, Лион, Манчестер Юнайтед, слухи

Автор mihajlo   

Дата 18.10.2019 14:00

Количество просмотров Просмотров: 638

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Последние комментарии:




  1. masta 18.10.2019 14:51 # masta
    Если купят Манджукича а не Дембеле, МЮ обвинят в расизме

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  2. largo-winch 18.10.2019 14:48 # largo-winch
    Ебырь Сити и воспитанник Роджерса

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  3. selfish 18.10.2019 14:26 # selfish
    Днарь

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  4. gidro-met 18.10.2019 14:14 # gidro-met
    ну это 3/14здец товарищи\ а это ведь даже не Ляказет

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