Сульшер не видит проблемы во встрече Погба с Зиданом
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не видит проблемы в том, что его полузащитник Поль Погба провел встречу с наставником "Реала" Зинедином Зиданом.
Последнюю неделю Погба провел на реабилитации в Дубае. Отправив Поля в жаркий климат, чтобы поскорее залечить лодыжку, "красные дьяволы" помогли своему игроку — случайно или запланированно — пересечься с Зиданом.
Зидан охотится за своим соотечественником с прошлого лета, поэтому их встреча только усилила спекуляции насчет перехода Погба в "Реал", но Сульшер в это не верит.
"Это лишь картинка. Когда ты представляешь "Манчестер Юнайтед", тебя фотографируют. У меня совершенно нет с этим проблем".
"Поль остается в наших планах. Он играл через болевой барьер против "Рочдейла" и "Арсенала", хотя легко мог этого не делать".
"Он пытался продолжать играть, но ему было слишком больно. Он прошел углубленное обследование, после чего получил несколько дней отдыха и приступил к реабилитации".
"Я не слышал, чтобы Поль говорил, что не хочет здесь находиться. Поль хочет быть здесь и хочет хорошо играть", — цитирует Сульшера Daily Mail.
18.10.2019 13:40
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Марионетка, как и говорил Маур
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Куколд
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Такой тренер нужен руководству МЮ. Всегда всё хорошо
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Ну что за куколд. Типичный скам.
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Сульшер никогда нигде не видит проблем. Его устраивают все положения вещей
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