Сульшер не видит проблемы во встрече Погба с Зиданом

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не видит проблемы в том, что его полузащитник Поль Погба провел встречу с наставником "Реала" Зинедином Зиданом.

Последнюю неделю Погба провел на реабилитации в Дубае. Отправив Поля в жаркий климат, чтобы поскорее залечить лодыжку, "красные дьяволы" помогли своему игроку — случайно или запланированно — пересечься с Зиданом.



Зидан охотится за своим соотечественником с прошлого лета, поэтому их встреча только усилила спекуляции насчет перехода Погба в "Реал", но Сульшер в это не верит.



"Это лишь картинка. Когда ты представляешь "Манчестер Юнайтед", тебя фотографируют. У меня совершенно нет с этим проблем".



"Поль остается в наших планах. Он играл через болевой барьер против "Рочдейла" и "Арсенала", хотя легко мог этого не делать".



"Он пытался продолжать играть, но ему было слишком больно. Он прошел углубленное обследование, после чего получил несколько дней отдыха и приступил к реабилитации".



"Я не слышал, чтобы Поль говорил, что не хочет здесь находиться. Поль хочет быть здесь и хочет хорошо играть", — цитирует Сульшера Daily Mail.