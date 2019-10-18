Сульшер не видит проблемы во встрече Погба с Зиданом

Поль Погба и Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не видит проблемы в том, что его полузащитник Поль Погба провел встречу с наставником "Реала" Зинедином Зиданом.

Последнюю неделю Погба провел на реабилитации в Дубае. Отправив Поля в жаркий климат, чтобы поскорее залечить лодыжку, "красные дьяволы" помогли своему игроку — случайно или запланированно — пересечься с Зиданом.

Зидан охотится за своим соотечественником с прошлого лета, поэтому их встреча только усилила спекуляции насчет перехода Погба в "Реал", но Сульшер в это не верит.

"Это лишь картинка. Когда ты представляешь "Манчестер Юнайтед", тебя фотографируют. У меня совершенно нет с этим проблем".

"Поль остается в наших планах. Он играл через болевой барьер против "Рочдейла" и "Арсенала", хотя легко мог этого не делать".

"Он пытался продолжать играть, но ему было слишком больно. Он прошел углубленное обследование, после чего получил несколько дней отдыха и приступил к реабилитации".

"Я не слышал, чтобы Поль говорил, что не хочет здесь находиться. Поль хочет быть здесь и хочет хорошо играть", — цитирует Сульшера Daily Mail.


Метки Зидан, Манчестер Юнайтед, Погба, Реал, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 18.10.2019 13:40

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  1. nir-vana 18.10.2019 15:00 # nir-vana
    Марионетка, как и говорил Маур

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  2. mo-mo 18.10.2019 14:52 # mo-mo
    Куколд

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  3. masta 18.10.2019 14:16 # masta
    Такой тренер нужен руководству МЮ. Всегда всё хорошо

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  4. gerrard08 18.10.2019 14:08 # gerrard08
    Ну что за куколд. Типичный скам.

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  5. lambert757 18.10.2019 13:46 # lambert757
    Сульшер никогда нигде не видит проблем. Его устраивают все положения вещей

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