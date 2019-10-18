Ван Дейк: "Нам нечего терять"

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк считает, что его команде нечего терять в чемпионской гонке Премьер-Лиги.

В прошлом сезоне бремя лидерства оказалось слишком тяжелым для "красных", поэтому публика с интересом наблюдает за тем, удастся ли команде Юргена Клоппа удержаться на вершине на сей раз.



Ван Дейку кажется, что медиа искусственно пытаются подвергнуть "Ливерпуль" давлению. Виргил предпочитает не отвлекаться на такие вещи, как и на результаты конкурентов.



"Думаю, нам нечего терять. "Манчестер Сити" является чемпионом, они защищают титул, а мы хотим его отобрать. На мой взгляд, мы просто должны идти к своей цели".



"Давление на нас возрастает, но это благодаря медиа. Они любят нагнетать давление, и мы должны быть к этому готовы. Лично мне все равно, потому что я не думаю о том, что говорят другие люди. Я просто хочу побеждать в каждом следующем матче".



"Мы определенно должны наслаждаться тем, что находимся на вершине. Мы полны уверенности в себе еще и потому, что набираем эти очки и все равно добиваемся побед, даже не показывая своей лучшей игры".



"Впереди еще так много матчей, и мы не можем особо задумываться о чемпионстве — пока это нереалистично. Мы не должны и не будем об этом задумываться, но уж лучше быть в нашем положении".



"Я не смотрю матчи "Манчестер Сити", но у меня есть семья и друзья, которые пишут мне или говорят, особенно после матча с "Вулверхэмптоном" (когда "Сити" уступил 0:2). От этого никуда не деться, но прошлый год научил нас не смотреть на других до конца сезона. Пока что наши дела идут хорошо, но "Сити" определенно никуда не денется".



"После победы в Лиге Чемпионов наша жажда трофеев стала только сильнее. Каждый снова хочет испытать это ощущение. То был великолепный вечер, начало которому было положено победой над "Барселоной" дома".



"У нас всех есть мечты, у нас всех есть цели. В прошлом сезоне мы стартовали в Лиге Чемпионов, надеясь выиграть ее, и то же самое в Премьер-Лиге. Надеюсь, в этом году у нас получится, но если нет, мы попробуем снова в следующем году", — цитирует Ван Дейка Sky Sports.