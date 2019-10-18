Игроки "Тоттенхэма" сводили Почеттино на ужин

Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино уверен, что он сохраняет любовь и поддержку свои игроков, которые доказали это, пригласив его на ужин.

Напомним, перед этим международным перерывом "шпоры" потерпели унизительные поражения 2:7 от "Баварии" в Лиге Чемпионов и 3:0 от "Брайтона" в Премьер-Лиге.

Перед тем, как разъехаться в свои сборные, игроки "Тоттенхэма" самостоятельно организовали командное собрание, на которое пригасили и Почеттино. Маурисио остался этим очень воодушевлен.

"Когда ты получаешь сообщение от своих игроков, которые приглашают тебя и тренерский штаб на ужин, на это может быть две причины. Либо они хотят с тобой попрощаться. Либо они чувствуют, что любят тебя, и хотя показать, что они с тобой. Думаю, здесь второе. Они не собирались прощаться со мной. Чтобы попрощаться со мной, попрощайтесь здесь! Не приглашайте меня на ужин".

"Есть ли кабель, который связывает всех этих людей? Или этот кабель оборван, и вы видите, что он не работает? Самое важное, определить это. Когда игроки вернулись из сборных, можно было почувствовать энергию, и это потому, что в этом клубе произошло что-то особенное", — цитирует Почеттино The Guardian.


Метки Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 18.10.2019 10:00

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  1. masta 18.10.2019 10:30 # masta
    Свечи были?

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  2. mixmaster 18.10.2019 10:22 # mixmaster
    а после ужина они его оттанцевали

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  3. udaff 18.10.2019 10:19 # udaff
    "...пригласив его на нужен."

    Круто! ФАПЛ держит марку!

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