Поль Погба встретился с Зиданом

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба провел встречу с главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом в Дубае.

Напомним, с прошлого сезона не утихают слухи, что Зидан хочет укрепить центр поля своей команды с помощью Погба, тогда как президент "Реала" Флорентино Перес настаивает на более доступном варианте вроде Кристиана Эриксена из "Тоттенхэма".



Теперь эти спекуляции могут получить новый импульс — внезапная встреча двух французов в Дубае может быть намеком на то, что Погба не потерял желание поиграть у Зидана, о чем он открыто рассуждал еще несколько месяцев назад.



В данный момент Поль отсутствует с рецидивом травмы лодыжки и потому не примет участие в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в воскресенье. Последнюю неделю 26-летний полузащитник провел на Ближнем Востоке, работая по индивидуальной программе в жарком климате.



Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, Погба и Зидан встретились на местном пляже и разговаривали около 10 минут. Что касается Зинедина, то он прилетел в Дубай для выступления на спортивной пресс-конференции, не упустив возможности встретиться с соотечественником.



