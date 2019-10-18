В "Сити" недовольны графиком матчей на праздничный период

Управляющий директор "Манчестер Сити" Омар Беррада пожаловался, что составленное Премьер-Лигой расписание матчей около Boxing Day ставит его клуб в невыгодное положение относительно "Ливерпуля".

Начало этого сезона дало повод предположить, что титул Премьер-Лиги вновь разыграют "Сити" и "Ливерпуль". В следующем месяце они сойдутся лицом к лицу на "Энфилде", после чего каждую из команд ожидает насыщенный отрезок продолжительностью в несколько недель.



В пятницу Премьер-Лига опубликовала расписание матчей на праздничный период, и на "Этихад" посчитали, что с ними обошлись несправедливо.



Дело в том, что выездной матч "горожан" против "Вулверхэмптона" был подвинут на следующий после Boxing Day день (27 декабря вместо 26). В результате у "горожан" будет менее 48 часов на подготовку к домашнему поединку с "Шеффилд Юнайтед" 29 декабря.



В свою очередь "Ливерпуль", которому 18 и 21 декабря играть на клубном Чемпионате Мира, сразится с "Лестером" на Boxing Day (26 декабря) и, таким образом, получит дополнительные сутки на восстановление к поединку с "Вулверхэмптоном" 29 декабря. Беррада этим возмущен.



"Мы расстроены столь плотным графиком для игроков около Рождества. Матчи Премьер-Лиги отбирают много физических сил. Когда дважды играешь в течение менее чем 48 часов, это не идеально, потому что игроки не могут должным образом восстановиться".



"Мы понимаем, что нужно учитывать интересы бродкастеров, которые платят деньги за права на телевизионные трансляции, но в то же время мы должны заботиться о благополучии игроков, спортивной целостности лиги и качестве продукта".



"Мы вели открытый диалог с лигой, обсуждая различные варианты, но в конце концов нам приходиться иметь дело с тем расписанием, которое они нам дали", — сообщил Беррада Manchester Evening News.